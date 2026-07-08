あさくまは2026年8月中旬、「ステーキのあさくま 中部国際空港店」を中部国際空港 第1ターミナルに出店する。

ステーキのあさくま 中部国際空港店 外観

あさくまグループ初、空港内に出店

同店は中部国際空港セントレア第1ターミナル4階に位置する。空港内初出店であり、愛知県内27店舗目、ステーキのあさくまブランドとしては73店舗目、あさくまグループ全体としては84店舗目の出店となる。

25卓・96席のゆったりとした客席を備え、71.8坪の店舗面積を有する。ひとりでの食事はもちろん、家族での団らん、友人同士の集まり、出張や旅行の合間の食事など、さまざまな利用シーンに対応する。

ステーキのあさくま 中部国際空港店 内観

あさくまの味を中部国際空港でも

同店では、ステーキやハンバーグに加え、サラダバーを用意する。サラダや惣菜、フルーツ、スイーツに加え、ホットバーも取り揃え、世代を問わず楽しめる内容で提供する。さらに、あさくまの名物である濃厚なコーンスープなど、長年支持されている定番メニューも提供する。

「中部圏の空の玄関口である中部国際空港セントレアに出店することで、地元東海地方のお客様はもちろん、国内外からお越しになる旅行者の皆さまにも、あらためて『ステーキのあさくま』の魅力をお届けし、旅の思い出のひと皿として、長く親しまれる店舗づくりを進めてまいります」(同社)