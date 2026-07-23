「丸亀製麺」は7月29日、従業員やその家族との時間を創出する「丸亀ファミリーホリデー」の実施に伴い、全国の店舗を休業する。一部のテナント店舗を除き終日休業となり、7月28日は店舗メンテナンスのため営業時間を短縮する。

丸亀ファミリーホリデー

従業員の幸せを目的とした「丸亀ファミリーホリデー」を実施

「丸亀ファミリーホリデー」は、従業員の幸せづくりの一環として実施される取り組み。昨年に続き、従業員が家族や大切な人と過ごす時間を確保することを目的としている。

対象店舗は全国の「丸亀製麺」。ただし、ショッピングセンターを中心とした一部のテナント店舗は通常通り営業する。

7月28日は店舗メンテナンスのため営業時間を短縮し、7月29日は終日休業となる。

「心的資本経営」の推進で人材の定着と確保に成果

丸亀製麺を運営するトリドールホールディングスは、2025年9月から「心的資本経営」を始動した。「心的資本経営」とは、従業員の「心」の幸せと、お客さまの「心」の感動を重要な資本と捉え、双方を満たし続けることで持続的な事業成長を目指す経営思想。

同年12月には、従来の店長制度を刷新した「ハピカンオフィサー制度」の運用を開始。丸亀製麺では先駆けて11月から「ハピカンキャプテン」の呼称で制度を導入し、全国874店舗の中から初代ハピカンキャプテン5名を選出・認定した。

ハピカン繁盛サイクルを支えるデータサイエンスの活動

また、2025年12月24日にはクリスマスイブのディナー営業を休業する「丸亀ファミリーナイト」を実施。2026年2月からは、従業員本人だけでなく家族にも温かな体験を届ける「家族食堂制度」を開始している。

こうした取り組みにより、丸亀製麺では2025年度比で離職率が約25%低下し、2026年6月時点で在籍人数が前年同月比約4,600名以上増加するなど、人材の定着と確保につながっているという。