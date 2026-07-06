同キャンペーンでは、すみっコたちとピクニック気分を楽しめる、冷たいうどんと、えび天やタコさんウィンナー、鶏のから揚げなど彩り豊かなおかずをひと箱に詰め合わせたコラボ商品『まるっとワクワクうどんBOX』、今回だけの描き下ろしで限定デザインのオリジナルうどん札、対象商品の購入でもらえるオリジナルグッズなどを展開する。

この夏は「丸亀製麺」で、“わくわく、おいしいおもいで”を。「すみっコぐらし」と期間限定でコラボ

「すみっコぐらし」は「ここがおちつくんです」をコンセプトに、すみっこにいるとおちつく、ちょっぴり個性的なすみっコたちが登場するキャラクターシリーズとして、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。

そんな「すみっコぐらし」と、手づくり・できたてのために「すみっこ」までこだわり、粉から打つうどんを提供する丸亀製麺。それぞれの思いが共鳴し、本コラボレーションが実現した。

今回のコラボレーションでは、ここでしか見られない特別な世界観を表現。丸亀製麺の手づくり・できたてのおいしさと「すみっコぐらし」の世界観が重なり、いつもの食事がもっとわくわくするような、特別なコラボ体験を届けていく。

夏休みの昼食やおでかけのお供にもすみっコたちと一緒に

夏休みなどの長期休みは、家族で過ごす時間が増える一方で、子どもの毎日の昼食準備やメニュー選びなど、食事まわりの悩みも生まれやすい時期。丸亀製麺は、そうした日常の中でも、手軽さと楽しさを感じていただける食の選択肢を提案する。

オリジナルグッズ付き 期間限定コラボ商品『まるっとワクワクうどんBOX』が登場

店内での食事はもちろん、夏休みのおでかけや、自宅での食事でも楽しめる、期間限定コラボ商品『まるっとワクワクうどんBOX』が登場。注文をしてから、打ち立て・できたてのうどんを詰めるため、店内でも持ち帰りでも、丸亀製麺ならではのもちもちとした食感やのど越しの良さを楽しめる。

『まるっとワクワクうどんBOX』は、すみっコたちと一緒にピクニックをしているような気分を楽しめる、彩り豊かな商品。芝生やレジャーシート、すみっコたちをイメージした彩り豊かな、子どもにも親しみやすいおかずを詰め合わせ、ふたを開けた瞬間から楽しい気分が広がる一品に仕立てている。

『まるっとワクワクうどんBOX(オリジナル立体ランチョンマット＆ピック付)』

価格：690円

販売期間：2026年7月14日(火)～8月31日(月)

販売店舗：全国の「丸亀製麺」

さらに『まるっとワクワクうどんBOX』には、オリジナル立体ランチョンマットとピックがセットで付いてくる。

限定デザインの描き下ろしオリジナルうどん札が登場

通常うどん1杯の注文につき1枚渡している「うどん札」が、キャンペーン期間中は「すみっコぐらし」とコラボした限定デザインで登場。ここでしか出会えない描き下ろしのオリジナルデザイン。第1弾・第2弾でそれぞれ異なるデザインを展開し、うどんを食べるたびに、どのすみっコたちに出会えるかを楽しめる。

なお、天ぷらや丸亀うどーなつなど、うどん以外の商品のみをご購入の場合は、配布対象外となる。

第1弾：全5種＋シークレット1種

2026年7月14日(火)～8月3日(月)

第2弾：全5種＋シークレット1種

2026年8月4日(火)～8月31日(月)

うどんと『丸亀うどーなつ』でオリジナルコラボグッズをプレゼント

キャンペーン期間中、好きなうどん1杯と『丸亀うどーなつ』を注文した方に、オリジナルコラボグッズをランダムでプレゼントする。

第1弾は「オリジナル飾れるコースター」全4種、第2弾は「オリジナル袋止めクリップ」全4種が登場。いずれも、すみっコたちのイラストをあしらった限定デザイン。

第1弾：「オリジナル飾れるコースター」 全4種

2026年7月14日(火)〜8月3日(月)

第2弾：「オリジナル袋止めクリップ」全4種

2026年8月4日(火)〜8月31日(月)

オリジナルグッズが抽選で当たるSNSキャンペーンを開催！

今回のコラボ企画をより多くの人に、もっと楽しんでもらうため、期間中にSNSキャンペーンを開催する。

【第1弾SNSキャンペーン実施概要】

対象期間中に、丸亀製麺公式Xアカウント「@UdonMarugame」をフォローのうえ、指定の応募条件を満たした人の中から、抽選で100名さまに「丸亀製麺×すみっコぐらし」コラボデザインのオリジナル保冷バッグをプレゼントする。

・参加条件：丸亀製麺公式Xアカウント「@UdonMarugame」 のキャンペーン対象ポストを確認。(アカウントを非公開にしている場合、またはチャット(旧ダイレクトメッセージ)を受け取れない設定にしている場合、抽選の対象外となる。)

・キャンペーン期間：2026年7月14日(火)～7月18日(土)

・当選人数：100名

・賞品： 「丸亀製麺×すみっコぐらし」コラボデザイン オリジナル保冷バッグ

SNSキャンペーンは第2弾も実施予定。詳細は丸亀製麺公式Xアカウントにて。

(C)San-X