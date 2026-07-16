丸亀製麺は7月21日から、昆布とホタテの旨みを楽しめる「冷たーい旨塩うどん」を全国の店舗で期間限定販売する。あわせて、新作の「冷たーい山盛り海鮮旨塩うどん」「冷たーいねばとろ旨塩うどん」も登場する。

冷たーい旨塩うどん

昆布とホタテの旨みを味わう「冷たーい旨塩うどん」

「冷たーい旨塩うどん」(並590円、大780円、得970円)は、昆布とホタテの旨みを凝縮した旨塩だしと、冷たく締めたうどんを組み合わせた一杯。昨年登場した旨塩だしは、昆布とホタテだしの配合を見直し、柔らかな口あたりと海鮮の旨みをより感じられる味わいに仕上げたという。

仕上げに黒胡椒を加えることで味を引き締め、すっきりとした後味を楽しめる。水で締めたうどんは、つるりとしたのど越しともちっとした食感が特徴となっている。

冷たーい旨塩うどん

海鮮を贅沢に盛り付けた新作「冷たーい山盛り海鮮旨塩うどん」

「冷たーい山盛り海鮮旨塩うどん」(並890円、大1,080円、得1,270円)は、旨塩だしに2種類のいかの唐揚げと殻付きあさりを合わせた新作。スルメイカの唐揚げといかの磯辺揚げ、ぷりぷりとした殻付きあさりを盛り付け、食べ応えのある一杯に仕上げたという。

瀬戸内レモンだれの甘酸っぱさが海鮮の旨みを引き立て、かつお節や焼きバラ海苔をだしに浸すことで、さらにコク深い味わいを楽しめる。

冷たーい山盛り海鮮旨塩うどん

オクラとろろで楽しむ「冷たーいねばとろ旨塩うどん」

「冷たーいねばとろ旨塩うどん」(並690円、大880円、得1,070円)は、オクラと長芋のとろろを組み合わせた新作。ねばとろ食感のオクラとろろが旨塩だしと冷うどんによく絡み、つるりと食べ進められる一杯となっている。

柚子皮やガリの香り、徳島県産すだちの爽やかな酸味を加えることで、後味はすっきりとした味わいに仕上げたという。なお、一部店舗ではすだちをレモンに変更して提供する。

冷たーいねばとろ旨塩うどん

販売期間は「冷たーい旨塩うどん」「冷たーいねばとろ旨塩うどん」が7月21日から10月上旬まで、「冷たーい山盛り海鮮旨塩うどん」が7月21日から9月上旬まで。全国の丸亀製麺で販売する。

※一部店舗では販売していない。また、店舗により取り扱い商品が異なる場合がある。

※「冷たーい ねばとろ旨塩うどん」は、一部店舗ですだちをレモンに変更して提供する。

