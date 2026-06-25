丸亀製麺は7月7日、新カテゴリーとなる商品として「丸亀うどんプリン」を全国の「丸亀製麺」で発売する。

丸亀うどんプリン

同社は、これまで、打ち立てうどんのおいしさをスタイルフリーで楽しむ「丸亀シェイクうどん」、うどんから生まれたドーナツ「丸亀うどーなつ」を販売してきた。2026年は「もっと、うどんであなたを驚かせたい」をテーマに掲げ、新たな体験価値を追求している。

今回発売する「丸亀うどんプリン」は、うどんの特長であるもちもちの食感を活かした商品。毎日粉から打つうどんをベースに、丁寧に火入れを行うことでもちとろ食感のうどんプリン生地を仕込み、一度冷やし、2層目に重ねるゼリー生地を流し込み、冷やし固めて提供する。暑い夏に楽しめる冷たいスイーツを発売するのは、同社初めての試みとなる。なお、限定店舗で行ったテスト販売時にSNSで支持を集めた商品が全国販売となる。

「丸亀うどんプリン ブルーハワイ」(340円)は、フルーツカクテル入りの鮮やかな水色のゼリーと甘酸っぱいフルーツを合わせた商品。

「丸亀うどんプリン あんみつ風」(340円)は、北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングしたあんみつ風ゼリーを合わせた商品。やさしい甘さとぷるもちの新食感を楽しめる。

「丸亀うどんプリン マンゴー」(290円)は、果肉入りのマンゴーゼリーを使用。練乳のまろやかさとマンゴーの甘みを楽しめる。

「丸亀うどんプリン あんきなこ」(290円)は、北海道産小豆を使ったあんこゼリーときなこの香ばしさを楽しめる商品。