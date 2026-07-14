ダイコク電機は、2026年8月22日(土)～23日(日)の2日間、同社 東日本支店(東京都台東区)にて、同社の運営する小学生向けロボットプログラミング教室『ロボキューブ』の教室オーナー募集説明会を開催する。

また、8月22日・23日の両日、同会場にて「親子ロボットプログラミング体験会」も開催。小学3年生以上の子どもを対象に、保護者と一緒にプログラミング教育の今を学び、実際にロボットプログラミングを体験できる。

ロボキューブ教室オーナー募集説明会 概要

「親子ロボットプログラミング体験会」を見学できる、特別な説明会となっている。

日程：2026年8月22日(土)・23日(日)

場所：ダイコク電機 東日本支店

最寄駅：上野駅

オーナー募集説明会の詳細や申込は特設サイトにて(※事前申込み制)。

親子ロボットプログラミング体験会 概要

日程：2026年8月22日(土)・23日(日)

場所：TIXタワー上野10階(ダイコク電機 東日本支店)

最寄駅：上野駅

費用：無料

時間：

＜午前の部＞受付10:00～10:20／開演10:30／12:00終了予定

＜午後の部＞受付13:30～13:50／開演14:00／15:30終了予定

対象：小学3年生以上の子ども(保護者同伴必須)

定員：各6組(先着順)

持ち物：筆記用具、水筒など

申込締切：2026年8月19日(水)

親子ロボットプログラミング体験会の詳細や申込は特設サイトにて(事前予約制)。

ロボキューブの概要

・パソコンと組み立て用メカブロックを使った小学生向けロボットプログラミング教室。

・特定のプログラミング言語を習得する場ではなく、ビジュアルプログラミングソフト「Scratch Pi(スクラッチパイ)」を使用し、メカブロックと電子ブロックを組み合わせた教材「TEC Cubic(テックキュービック)」を組み立てる。

・身近な信号機、扇風機などを題材とし、物理的な物を作るところからプログラミングまでを行うことで、「身の回りのモノの仕組み」を知りながら、「論理的思考力」「非認知能力」をしっかり身に付けていく場となっている。

『ロボキューブ』取り組みの経緯

同社では、2018年ごろからロボットと社会をつなぐ可能性を求め専門部署を立ち上げ、2019年より本格的に小学生向けプログラミング教育に向けた取り組みを開始。2022年11月からは同社 坂下事業所(愛知県春日井市)において常設のパイロット教室を開講し、運営してきた。

2024年から、愛知県内でのフランチャイズ教室の展開を開始し、2025年から全国的に募集を開始している。

2020年より小学校でのプログラミング教育が始まったが、あくまでプログラミング教育は手段であり、それを通じて論理的思考や課題解決力を身につけることで、子どもたちが社会で活躍できるきっかけとなることを目指すもの、という考えに基づいた取り組みとなっている。

また、この取り組みは同社グループのサステナビリティ基本方針から特定したマテリアリティ(重要課題)のひとつ「人材活躍の推進」および「イノベーションによるソリューション提供」として、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」、SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の取り組みとして位置付けられている。