The BONEZ、フィジカル感満点の新曲「IMAGINATION」配信スタート

The BONEZが、”小箱で鳴らすこと”をイメージして生まれたファストチューン「IMAGINATION」を配信リリースした。

全ストリーミングサイトで解禁された「IMAGINATION」は、アリーナロックの真逆をいく小箱での一体感に振り切ったフィジカル感満点の楽曲で、ライブハウスでのカオスでハッピーな光景が目に浮かぶ楽曲となっている。

先月末に先行公開されたMusic Videoは急遽撮影され、The BONEZらしい遊び心が詰まった映像に。

なお、The BONEZは9月15日より対バンツアー「MATCH BOX」、11月にアリーナライブを開催予定。

＜リリース情報＞

The BONEZ

「IMAGINATION」

配信中

https://linkco.re/fDncm6HP

＜ライブ情報＞

The BONEZ MATCHBOX2026

-THANK YOU ALL SOLD OUT-

9月15日（火）浜松窓枠 / SiM

9月16日（水）神戸Harbor Studio / Fear,and Loathing in Las Vegas

9月18日（金）周南 RISING HALL / SHANK

9月20日（日）熊本 B.9 V1 / HIKAGE

9月30日（水）名古屋 THE BOTTOM LINE / ENTH

10月1日（木）大阪 GORILLA HALL OSAKA / ENTH

The BONEZ 「SUNTOWN -THE SECOND-」

-ARENA STANDING SOLD OUT-

日程：2026年11月3日（火祝）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

詳細：https://www.suntown.info/