XGが新曲「DEPENDS」で描く心の揺らぎ　XGALXとともに歩み出す新章

XGが、新曲「DEPENDS」を2026年11月6日（金）にリリースする。9月14日に発表されたもので、所属するエンタテインメントブランド兼レーベルのXGALXも、同日にリブランディングを発表した。

【画像】リブランディングされた「XGALX」のロゴ

「DEPENDS」は、今年1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE - 核』以来の新曲。同作は米アルバムチャート「Billboard 200」で自身初のトップ100入りを果たし、Billboard JAPANの総合アルバムチャート「Hot Albums」では首位を獲得した。

新曲が描くのは、YESかNOか、ひとつの答えを求められる世界で、迷いながらも進んでいく人の姿。「自分でもまだ分からない」「今も探している途中」という飾らない心の揺らぎを、”It depends”という言葉に託した楽曲となっている。

XGALXは9月13日に公式サイトおよびSNSアカウントを一時クローズし、翌14日に新たなブランドアイコンとメッセージを公開。新たなタグラインとして、以下の言葉を掲げている。

Genuine Art Lives.

Lives Create Culture.

一人ひとり異なる人生が交差し、響き合う。

私たちの芸術で共存の輪を広げ、紡いでいく。

XGALXは今回の発表で、アーティストと新旧のスタッフがともに新章を歩み出していると説明。楽曲制作、マネジメント、マーケティングなど、すべての活動においてグローバル展開をさらに推進していくという。「DEPENDS」は、この新体制のもとで届けられる新曲となる。

XGは9月12日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」に初出演し、バンド編成でパフォーマンスを披露した。今年は6月にロンドンの「Capitals Summertime Ball」、7月に「FUJI ROCK FESTIVAL 26」、8月に米カリフォルニア州パサデナの「Head in the Clouds Music & Arts Festival」に出演するなど、国内外の大型フェスティバルにも活動の場を広げている。

ファッション分野では、JURIAが『SPUR』10月号、COCONAが『ELLE JAPON』4月号や香港の『MILK X』9月号、JURINが『Numéro TOKYO』4月号特別版の表紙に登場。CHISAも10月28日発売の『Numéro TOKYO』12月号特別版で、ソロとして初めて同誌の表紙を飾る予定だ。

現在は、自身2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を開催中。アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、北米を巡る全35公演を予定しており、その締めくくりとなる「XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL ”1” & ”7”」は、2027年2月10日・11日に東京ドーム、2月27日・28日に京セラドーム大阪で行われる。

XG

ニューシングル「DEPENDS」

2026年11月6日（金）リリース

Pre-save／Pre-add：https://xg.lnk.to/DEPENDS_PRE

「XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL ”1” & ”7”」

2027年2月10日（水）東京ドーム

2027年2月11日（木・祝）東京ドーム

2027年2月27日（土）京セラドーム大阪

2027年2月28日（日）京セラドーム大阪

ツアー特設サイト：https://xgalx.com/xg/tour/thecore/