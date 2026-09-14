JESSE（RIZE／The BONEZ）がオーナーを務めるカスタムプリントショップ「JESSE'S SHOP & FACTORY」が、11周年を記念したポップアップを9月26日・27日の2日間開催する。

11周年記念アイテムとして、YOU THE ROCK☆とのコラボレーションが実現。「JSF × YOU THE ROCK☆」コラボアイテムがポップアップで先行販売される。アイテムの詳細は後日発表される予定。両日ともJESSEとYOU THE ROCK☆が来店し、カスタムプリントを実施する。

会場にはBLACK FLYS、Kimmy's、GBBが出店するほか、JESSEプロデュースのかき氷「FUJI」も参加する。

また、26日20時からは戸越銀座商店街沿いのバー「HOME 213」で中夜祭を開催。YOU THE ROCK☆によるDJプレイも行われる。

＜イベント情報＞

JSF 11TH ANNIVERSARY POPUP

2026年9月26日（土）12:00 OPEN - 19:00 CLOSE

2026年9月27日（日）12:00 OPEN - 20:00 CLOSE

JESSE'S SHOP & FACTORY

中夜祭

2026年9月26日（土）20:00 - 22:00

HOME 213（東京都品川区戸越2-1-3）

https://www.jesse.tokyo/jsf