香港ポストパンクDAVID BORING、東京2DAYS開催　松丸契、Black petrol、越冬らと共演

香港を拠点に活動するポストパンク／ノイズロックバンド、DAVID BORINGが、アジアツアー「MIDNIGHT! EARTH! MACHINE! ASIA TOUR 2026」のファイナルとなる東京公演を11月27日（金）、28日（土）の2日間にわたって開催する。

DAVID BORINGは2013年に結成。ポストパンク、ノイズ、ノーウェーブ、インダストリアルなどを横断するサウンドで香港のアンダーグラウンド・シーンから頭角を現し、2017年にデビューアルバム『Unnatural Objects and Their Humans』を発表した。故アンソニー・ボーデインがホストを務めたドキュメンタリー番組『Parts Unknown』の香港編にも登場し、2019年にはSXSWに出演。2020年にはロンドンのインディペンデントレーベルDamnablyと契約している。同レーベルには、日本のおとぼけビ～バ～やLIGHTERS、韓国のSay Sue Meらも名を連ねる。

東京公演初日の11月27日は、下北沢SPREADで開催。ジャズや即興、現代音楽などを横断するサックス奏者・松丸契が出演する。松丸はDos Monosをはじめ多彩なアーティストと共演し、2026年にはGeordie Greepのアジア／オーストラリアツアーにもバンドメンバーとして参加した。

翌28日は渋谷CYCLONEへ会場を移し、京都発の音楽集団Black petrol、新鋭ノイズロック／ポストパンクバンドの越冬らが出演。Black petrolはフジロックやサマーソニックをはじめ、中国のSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL、インドネシアのLaLaLa Festivalなど国内外のフェスティバルに出演してきた。さらに追加出演者も予定されている。

また、映像コレクティヴLIVによるライブ撮影およびストリーミングも実施予定。香港と日本をはじめ、アジア各地のインディー／オルタナティブ・シーンを行き来してきたDAVID BORINGのツアーを締めくくる2日間をお見逃しなく。

DAVID BORING

”MIDNIGHT! EARTH! MACHINE!”

ASIA TOUR 2026 - FINAL

2026年11月27日（金）

東京・下北沢SPREAD

出演：DAVID BORING（HK）、松丸契

OPEN 19:00 / START 19:40

前売 4,500円 / 当日 5,000円

※別途1ドリンク代

2026年11月28日（土）

東京・渋谷CYCLONE

出演：DAVID BORING（HK）、Black petrol、越冬 and more

映像＆ライブストリーミング：LIV | Gray Scale

OPEN / START：TBA

前売 4,000円 / 当日 5,000円

U-23 1,500円

※別途1ドリンク代

チケット：e＋／LivePocket

9月14日（月）20:00発売

ツアー詳細：https://lit.link/davidboringasiatour2026tokyo