ダイヤが運営するベーカリー「クックハウス」は7月20日、阪神タイガースとコラボレーションした期間限定の「おかんパン」(1,200円/税別)を近鉄あべのハルカス店を除く全店で発売する。

同商品は、社内の阪神ファン社員による「これ、もう今やらなあかんやろ」という一言をきっかけに企画された。ペナントレース後半戦に向けて球場の熱気が高まる7月。阪神ファンの気持ちをもっと楽しく、おいしく盛り上げたいという思いから、ファンの"本音"をそのままパッケージにした同商品が誕生した。

「おかんパン」は、2024年7月の発売直後から連日お昼前に売り切れる店舗が続出し、発売から2年間で売上約2億円を突破したヒット商品。大阪のおかんをモチーフにした愛嬌のあるルックスと、個包装に印刷された「おかん語録」は、家族や友人への贈り物として支持を集めている。

今回は、阪神タイガースのシンボルカラーである黄色と黒をモチーフに、チョコバナナ味で登場。「甲子園行けん日も、心はライトスタンドや」「怒ってるんちゃう。期待してるだけや」など、阪神ファンならではの気持ちを、おかんの目線でやさしく代弁した「虎党おかん語録」(全12種類)が封入されている。

おかんパン

販売期間は2026年7月20日～なくなり次第終了する。販売店舗は、近鉄あべのハルカス店を除くクックハウス全店と、新大阪駅の「PLUSTA新大阪幹線中央改札内」(6時00分～22時00分)および「PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内」(6時30分～21時30分)。なお、JR東海新大阪駅での購入には入場券または有効な乗車券類が必要となる。