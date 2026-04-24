YTEは5月1日から順次、人気漫画『ミルモでポン！』とプロ野球球団「阪神タイガース」のコラボレーションアイテムを発売する。

Tigers×ミルモでポン！ フェイスタオル

コラボアイテムには、ミルモ、リルム、ムルモ、ヤシチの4キャラクターが、タイガースのキャップを被り虎柄の衣装を纏って応援するという今回のための描き起こしイラストを使用している。

「フェイスタオル」（各2,420円）は、タイガースらしい虎柄デザインと、キャラクターが散りばめられた総柄デザインの2種類を展開する。

Tigers×ミルモでポン！ フェイスタオル

「トートバッグ」（3,300円）は、描き起こしイラストを大きくあしらった収納力抜群のバッグ。肩掛けができる仕様で、観戦グッズの持ち運びから通勤・通学まで幅広く活躍する。

Tigers×ミルモでポン！ トートバッグ

「アクリルキーホルダー」（各880円）は、ミルモ・リルム・ムルモ・ヤシチの4種をラインナップする。

Tigers×ミルモでポン！ アクリルキーホルダー

「ミニタオル」（各1,100円）は、ミルモを大きくデザインしたタイプと、4キャラクターが集合したタイプの2種類を用意する。

Tigers×ミルモでポン！ ミニタオル

「缶バッジ2個セット」（880円）は、阪神タイガースを応援するミルモたちがデザインされた缶バッジセット。

Tigers×ミルモでポン！ 缶バッジ2個セット

「ステッカー4枚セット」（880円）は、スマートフォンやノートに貼りやすいサイズのステッカー。4キャラクター全員がそろうお得なセットとなっている。

Tigers×ミルモでポン！ ステッカー4枚セット

5月1日12時よりYTVショップで販売開始し、その後タイガース公式オンラインショップ「T-SHOP」やキデイランド大阪梅田店などでも順次展開する。

(C)阪神タイガース

(C)篠塚ひろむ/小学館