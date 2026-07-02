EVERINGは7月1日、阪神タイガースとコラボレーションした決済スマートリング(9,900円)を公式オンラインストアおよびJoshin(ジョーシン)の店頭・公式ECで数量限定で発売した。

EVERINGが阪神タイガースとコラボ

EVERINGは、Visaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリング。充電不要で、専用アプリに登録したカードからチャージし、リングをかざすだけで決済が完了する。

今回の阪神タイガースとのコラボレーションリングは、この「身につけて、かざして支払う」体験を、タイガースファンの毎日へと広げるモデル。コンビニでの買い物も、関西エリアでの電車の乗車も球場での飲食も、リングをかざすだけで完結する。日々の何気ない支払いのひとつひとつが、阪神タイガースとの接点になり、かざすたびにチームをもっと好きになるアイテムになっている。

ネックストラップなどのアイテムも展開

先端にEVERINGをつけて使用することも可能な「伸縮リールカラビナ」(1,265円)と「ネックストラップ」(1,980円)も用意する。ネックストラップは、オリジナルビニールパッケージに取り付ければショルダーポーチとしても活用できる。

阪神タイガースOBが出演する限定コンテンツも

コラボリングの購入者は、OB選手が出演する独占トーク「虎虎(ココ)やから言うけど…。」を限定で視聴できる。初回コンテンツには桧山進次郎氏、今成亮太氏が登場し、本邦初公開の"ココ"だけの話が繰り広げられる。

福留孝介氏・鳥谷敬氏がコラボリングを体験

2026年6月30日、大阪・ジョーシン日本橋イベントスペースにてメディア向け発表会が開催され、代表取締役CEO川田氏がコラボレーションの狙いと商品を紹介した。スペシャルゲストとして元阪神タイガースの福留孝介氏、鳥谷敬氏も登壇。今回のコラボリングを実際に指に着用し、かざすだけでタッチ決済できる様子を実演した。