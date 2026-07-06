ミニチュアファクトリーが開発するオリジナルIP「CAPtainDUCK(キャップテンダック)」が、プロ野球・オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブとコラボレーションし、新商品「CAPtainSWAN(キャップテンスワン)」として販売を開始した。

特別仕様のCAPtainDUCKが誕生

「CAPtainDUCK」はキャップをかぶったアヒルをモチーフに多分野でコラボを展開するキャラクター。今回は同クラブのマスコット「アルファくん」が白鳥モチーフであることにちなみ、ロゴの「DUCK」を「SWAN」に書き替えた遊び心ある特別デザインが誕生。球団ユニフォームを身にまとった限定仕様となっている。

キャップテンダック

コラボ商品は6月19日～21日からのホームゲーム会場で初披露・販売した。同クラブの公式オンラインサイトでも購入できる。

通常商品「CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様」(880円)は販売中。

7月にはブラインド商品として、全22種の「投手＋監督版」と全26種の「野手版」が発売予定(価格未定)。いずれも選手背番号入りで、サイン入りのレアバージョンも用意する。