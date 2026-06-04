ヒラキは6月1日、阪神タイガース承認ライセンス商品 全18アイテムを同社公式オンラインショップで先行発売した。実店舗「靴のヒラキ」でも順次発売を開始する。

阪神タイガース承認ライセンス商品

神戸に本社を置く同社は、2026年11月に上場20周年を迎える。これを記念し、同じく関西を熱く盛り上げる「阪神タイガース」デザインのオリジナル商品を特別企画として展開する。家族みんなで身に着けられるアパレルアイテムから、日常使いできる雑貨まで、全18アイテムを用意した。

「阪神タイガース スニーカー」(レディース・メンズ4,290円/キッズ・ジュニア3,190円)は、家族全員で揃えられるサイズ展開。滑りにくい底材を採用しているので、観戦時はもちろんデイリーユースも安心。ファッションに溶け込みやすいホワイト・ブラックに、タイガースカラーの黄×黒コンビを加えた全3色展開となる。

POPなデザインの「半袖プリントTシャツ」(レディース&メンズ2,178円/ジュニア1,848円)や、「スウェットジップパーカ」(レディース&メンズ4,290円/ジュニア3,190円)、「スウェットトレーナー」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)、「スウェットパンツ」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)、「ボクサーパンツ」(メンズ1,078円/ジュニア858円)も展開する。

「阪神タイガース タンブラー」(1,848円)は、ステンレス真空二重構造で冷たさも温かさもそのままキープできる。球場での観戦時はもちろん、日常使いにもぴったりのタンブラー。

「ルームシューズ」(1,518円)は厚手のクッション材を使用したインソールで、ふわふわな履き心地。裏面はスエード調素材でパタパタ音がしにくく、滑り止め付きで安心して使用できる。

「背当てクッション」(1,848円)は背当て・枕・座布団と多用途に使用できるマルチクッション。

インテリアのアクセントになる「チェアパッド」(1,518円)も販売する。