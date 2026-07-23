声優・アーティストの小倉唯が2024年、25年に開催したライブのスペシャルダイジェスト版が、9月21日まで、通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」で無料配信されている。
今回の配信は、FCライブツアー『Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド～』の開催と、ニューシングル「Q.E.D.」の発売を記念したもの。別途、カラオケルームの室料が必要となる。
「So☆Lucky」など全7曲を収録
配信されるのは、2024年開催の『LIVE TOUR 2024～Bloomy × Meet you!～』と、2025年開催の『LIVE TOUR 2025「Love Ratory」』の見どころを凝縮したスペシャルダイジェストムービー。
代表曲「So☆Lucky」をはじめとする全7曲で構成され、再生時間は27分となる。対象機種は「JOYSOUND X1」と「JOYSOUND MAX GO」で、導入している全国の対象店舗で視聴できる。
カラオケルームでライブの臨場感
「みるハコ」は、カラオケルームで音楽やスポーツのライブ・ビューイング、映画、アニメなどを視聴できるサービス。飲食や会話を楽しみながら、カラオケルームの大画面と音響で映像コンテンツを満喫できる。
小倉のニューシングル「Q.E.D.」は22日にリリース。FCライブツアー『Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド～』も開催される。
【編集部MEMO】
小倉唯は2009年に声優デビューし、『HUGっと! プリキュア』の輝木ほまれ／キュアエトワール役、『ウマ娘 プリティーダービー』のマンハッタンカフェ役などを担当してきた。2012年からソロアーティストとして本格的に活動し、透明感のある歌声とダンス、楽曲の世界観を表現するステージパフォーマンスで支持を集めている。