声優・アーティストの小倉唯が2024年、25年に開催したライブのスペシャルダイジェスト版が、9月21日まで、通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」で無料配信されている。

今回の配信は、FCライブツアー『Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド～』の開催と、ニューシングル「Q.E.D.」の発売を記念したもの。別途、カラオケルームの室料が必要となる。

小倉唯

「So☆Lucky」など全7曲を収録

配信されるのは、2024年開催の『LIVE TOUR 2024～Bloomy × Meet you!～』と、2025年開催の『LIVE TOUR 2025「Love Ratory」』の見どころを凝縮したスペシャルダイジェストムービー。

代表曲「So☆Lucky」をはじめとする全7曲で構成され、再生時間は27分となる。対象機種は「JOYSOUND X1」と「JOYSOUND MAX GO」で、導入している全国の対象店舗で視聴できる。

カラオケルームでライブの臨場感

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽やスポーツのライブ・ビューイング、映画、アニメなどを視聴できるサービス。飲食や会話を楽しみながら、カラオケルームの大画面と音響で映像コンテンツを満喫できる。

小倉のニューシングル「Q.E.D.」は22日にリリース。FCライブツアー『Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド～』も開催される。