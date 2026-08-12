ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

神田うのが不妊治療についても言及

番組では、90年代後半に毒舌キャラとお嬢様キャラで一時代を築いた美のカリスマ・神田うのに密着した。

不妊治療についても言及した神田は、「兄弟をつくってあげたくて、娘の後、私、3回妊娠してるんですよ。で、3回流産してるんです」と打ち明け、「もう本当に神様を恨みましたね」と当時を振り返る。

そんな中、転機となったのは娘の言葉だったそう。それまで「うちにはいつベビーが来るの?」と口にしていた娘が、最後の流産の時に「ベビーがお空に帰っちゃった」と話して以降、その言葉を口にしなくなったという。

その姿を見て神田は、「この娘一人を立派に育てなさいっていうことなんだ」と、不妊治療を終える決断をしたことを明かす。そんな娘について「師、先生です。娘がいなかったら今の私はない」といい、子育てを通して人として大きく成長できたと語る神田に、スタジオからは温かな拍手が送られた。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

最後の流産以降、娘が口にしなくなった“ある言葉”きっかけで不妊治療を終える決断　神田うのが当時を振り返る　『ダマってられない女たち season3』
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