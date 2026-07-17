L'Arc-en-CielのライブBlu-ray／DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売を記念した「L'Arc-en-Ciel×JOYSOUND コラボキャンペーン」がスタートした。期間は8月31日23時59分までで、対象曲を歌唱するとオリジナル待ち受け画像がもらえるほか、抽選でオリジナルグッズが7人に当たる。

「flower」「Link」など21曲が対象

2026年に結成35周年を迎えたL'Arc-en-Ciel。16日には、2024年に開催した「ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND」の模様を収めたライブBlu-ray／DVDをリリースした。同ツアーは、これまでライブで披露する機会の少なかった楽曲を中心に構成されている。

キャンペーンには、対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンアプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用して参加。課題曲を選曲すると、L'Arc-en-Ciel×JOYSOUNDのオリジナル待ち受け画像全2種のうち、1種がランダムでプレゼントされる。

待ち受け画像は、キャンペーン期間中、1曲につき1日1回取得可能。さらに、表示される応募フォームから申し込むと、抽選で7人にオリジナルグッズが当たるWチャンスも用意されている。Wチャンスへの応募は1人1回までとなる。

対象曲は、「THE BLACK ROSE」「EXISTENCE」「THE NEPENTHES」「砂時計」「a silent letter」「Ophelia」「Taste of love」「Voice」「Vivid Colors」「flower」「It's the end」「Cureless」「Blame」「叙情詩」「GOOD LUCK MY WAY」「Killing Me」「NEXUS 4」「Bye Bye」「ミライ」「Link」「MY HEART DRAWS A DREAM」の21曲。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。キャンペーンは8月31日まで実施される。

7月下旬には、全国のカラオケルームで映像を視聴できるサービス「みるハコ」に、『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』からライブ映像4曲が登場する予定。カラオケでの歌唱に加え、ツアーのステージを大画面と音響で楽しめる。