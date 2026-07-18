EBiDAN(恵比寿学園男子部)によるライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』が、8月13日から16日までの4日間、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」を通じて、全国の対象カラオケルームに生配信される。

同公演は、EBiDANのメンバーが年に一度集結する恒例ライブ。今年は15周年のアニバーサリーイヤーを記念し、これまでの歩みを振り返りながら、EBiDANの原点に立ち返る「学園」をテーマにしたステージを展開する。

『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』

全9グループが集結、日替わりシャッフルも

超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N’ ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelの全9グループが出演。それぞれの個性を生かしたパフォーマンスに加え、グループの垣根を越えてメンバーが組む「シャッフルユニット」も日替わりで登場する。

公演ごとに異なるグループとメンバーが、その日限りのパフォーマンスを披露。組み合わせは当日まで明かされない。

公演は「1学期」から「4学期」までの全4公演。8月13日・14日・15日は18時、16日は14時に開演し、それぞれ約3時間を予定している。

ペンライトや歓声も周囲を気にせず

対象となるのは、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケ店舗。個室のため、周囲を気にせずペンライトを振ったり、歓声を上げたりしながらライブを楽しむことができる。

視聴チケットは1人3,000円で、別途カラオケルームの室料が必要。3歳以上はチケット料金がかかり、各公演の終了時まで販売される。

また、全国のカラオケ店舗で対象曲を歌って参加する「EBiDAN×JOYSOUND カラオケキャンペーン」も開催予定。賞品や参加方法などの詳細は、後日発表される。