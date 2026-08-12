大量出血や貧血に悩まされ「これはもうダメかもしれない」　鈴木砂羽が自身の子宮筋腫について語る　『ダマってられない女たち season3』　

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信された。

鈴木砂羽が自身の子宮筋腫について言及

番組では、VTRの内容を受け、ゲストの鈴木砂羽が自身の子宮筋腫について言及する場面が。大量出血や貧血に悩まされ、「これはもうダメかもしれない」と感じたこともあったと振り返る。

その後、子宮筋腫の摘出手術を受けたという鈴木は、「全然後悔はない」「そういう選択をした自分は、本当に良かったんじゃないかなと思う。負け惜しみでも何でもなく」と現在の思いを告白。

「いろんな選択があると思うけど、結局自分が生きやすいように生きたらいい」「世間で言われてる、何歳までに子供を産まなきゃいけないとか、年齢に縛られてもう女じゃないとか、そういうのとかうるさいよね。自分が幸せになったらいい」と、自身の経験をもとにメッセージを送った鈴木に、MEGUMIも大きくうなずき、「ご自分でそう今もおっしゃられるのは本当に素晴らしいこと」と語った。