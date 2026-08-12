禁酒、薄毛治療、トレーニング　神田うのが自分磨きを続ける理由とは　

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信された。

神田うののかつての生活を告白

番組では、90年代後半に毒舌キャラとお嬢様キャラで一時代を築いた美のカリスマ・神田うのに密着。すると神田からある悩みの告白が。「実は三角ハゲなんです」「高校生の時から薄いの」と、長年抱えてきた薄毛の悩みを明かし、定期的にクリニックへ通い薄毛治療に励む姿も見せた。

さらに、かつては「自分でもアル中だと思う」と語るほどの酒豪だったと明かした神田。「朝シャンプーじゃなくて、朝シャン。朝からシャンパン」「朝シャンに昼シャン」と朝からシャンパンを飲み、外出時もシャンパンを水筒に入れて持ち歩いていたという驚きの生活を告白した。

しかし現在は禁酒を続け、トレーニングにも励む毎日。薄毛治療や禁酒、トレーニングと自分磨きを続ける理由について神田は、「素敵なかっこいいママでいたいじゃないですか。頑張ってる姿を見せたい」と話し、娘のために美しくあり続けたいという思いを語った。