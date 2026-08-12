庭・納屋・倉庫付き8DKで家賃3,000円　山から直接水を飲める物件を探し、島根県に移住した女性の生活に迫る　『ななにー 地下ABEMA』

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#129が9日に配信された。

地元・京都から島根県に移住

スタジオにはSNS総再生回数1,000万回を突破した、島根県在住で元AKB48・島崎遥香似の原田さんが登場。チェーンソーで大木を切る動画で注目を集め、さらに家賃3,000円の自宅紹介動画を投稿すると「どうやって探したの?」と大きな反響を呼んだ。今回は、8年前に地元・京都から島根県に移住した原田さんの生活に迫る。

そもそも移住したきっかけについて、原田さんは「母が病気になってしまい、健康について考えたところ水が大事だと思った」「水源のある山がほしいと考えた」と振り返る。山から直接水を飲める物件を探していたところ、山主から「山の管理をしてくれるなら、家賃3,000円で(この物件に)住んでいいよ」と言われ移住を決意する。

その山はなんと東京ドーム約4個分の広さで、自宅の間取りは庭・納屋・倉庫付きの8DK。近くの川から水を引いた貯水タンクがあるため水道代は実質0円で、食事も自給自足し、お肉などは地元の猟師からもらっていると明かした。なお、価値のある山を購入する場合、通常は1ヘクタールあたり100万円～1,000万円ほどかかるという。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) August 7, 2026