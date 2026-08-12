子宮腺筋症の治療、更年期症状、父親の介護…美容への興味すら失っていた“美魔女”が再び前を向くきっかけとなったファンの言葉とは　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信された。

59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんに密着

番組では、およそ15年前に社会現象となった“美魔女”たちの現在を特集。59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんに密着した。

坂村さんが、年齢を感じさせない美貌とすっぴんを披露すると、スタジオからは「信じらんない!」と驚きの声が。家でのストレッチや時間をかけた丁寧なメイク落としなど、美しさを支える美容法を公開する一方で、坂村さんは46歳で子宮腺筋症を患った過去も告白。「子供も産めないんだなって思ったのがショックだった」と当時を涙ながらに振り返る。

さらに、子宮腺筋症の治療で閉経状態にしたことによる更年期症状や、父親の介護も重なり、美容への興味すら失っていたという坂村さん。しかし、「美魔女がいたから歳をとることが怖くなくなった」とファンからかけられた言葉をきっかけに再び前を向き、56歳で人生初の結婚を果たす。

そして入籍の2日後には、夫の娘が出産し、坂村さんもおばあちゃんに。坂村さんは「子供を持てると思わなかったので、孫まで持てるなんて。本当にありがたい」と笑顔で当時を回顧。「頑張っても若くはならないので、美しく老いていこうって思います」と“美魔女”としての生き様を見せ、スタジオは大きな拍手に包まれた。