子宮腺筋症の治療、更年期症状、父親の介護…美容への興味すら失っていた“美魔女”が再び前を向くきっかけとなったファンの言葉とは　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信された。
59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんに密着
番組では、およそ15年前に社会現象となった“美魔女”たちの現在を特集。59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんに密着した。
坂村さんが、年齢を感じさせない美貌とすっぴんを披露すると、スタジオからは「信じらんない!」と驚きの声が。家でのストレッチや時間をかけた丁寧なメイク落としなど、美しさを支える美容法を公開する一方で、坂村さんは46歳で子宮腺筋症を患った過去も告白。「子供も産めないんだなって思ったのがショックだった」と当時を涙ながらに振り返る。
さらに、子宮腺筋症の治療で閉経状態にしたことによる更年期症状や、父親の介護も重なり、美容への興味すら失っていたという坂村さん。しかし、「美魔女がいたから歳をとることが怖くなくなった」とファンからかけられた言葉をきっかけに再び前を向き、56歳で人生初の結婚を果たす。
そして入籍の2日後には、夫の娘が出産し、坂村さんもおばあちゃんに。坂村さんは「子供を持てると思わなかったので、孫まで持てるなんて。本当にありがたい」と笑顔で当時を回顧。「頑張っても若くはならないので、美しく老いていこうって思います」と“美魔女”としての生き様を見せ、スタジオは大きな拍手に包まれた。
【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
秘訣はメイク落とし！？59歳美魔女のすっぴん姿は？— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) August 7, 2026