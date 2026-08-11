Mrs. GREEN APPLE大森元貴「みんなに会えるの楽しみだ！」9月末〜12月末まで全国13会場・全28公演のファンクラブツアー開催決定

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月20日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を振り返るとともに、9月30日（水）から12月28日（月）にかけて開催されるファンクラブツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」について語り合いました。藤澤：今日はスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」の振り返りをしてきましたけれども！ この先でいうと、僕たちは9月末〜12月末まで「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」というツアーで全国各地を回ります！若井：よっしゃー！藤澤：13箇所、28公演！大森：SHADOWS！藤澤：楽しみにしていてほしい！ ツアーの詳細はオフィシャルサイトをチェックしてください！大森・若井：SHADOWS！ SHADOWS！ SHADOWS！藤澤：いいのよ！ いろんな「SHADOWS」の言い方はいい（笑）！ どんなツアーになりそうですか？大森：これは、普段ので言ったらあれだけど、最近のライブだとなかなかセットリストに入れられなかったような楽曲とかも入れられるといいのかな、とか！若井：ええー！藤澤：おぉ！大森：あと9月30日（水）、我々フルアルバム発売ですから！ 6枚目ですから！ ちょっとどうかな!? っていう感じですけども！若井：どうかな？大森：まずアルバムを擦れるほど聴いてほしいですよね！ で、アリーナも久々じゃないですか！若井：そうですね！藤澤：そうだね！大森：28公演もできるっていう！ これ強くなっちゃうね！藤澤：強くなっちゃう！大森：ちょうど“強くなりてぇ”と思ってたから。若井：おぉー！ じゃあピッタリのツアーということで！大森：ピッタリのツアー！ 若井は？若井：僕、“早くなりてぇ”ので。大森：じゃあピッタリじゃない！若井：ピッタリっすわ！大森：で、何だっけ？藤澤：“高く飛びてぇ”大森：“高く飛びてぇ”ね、よし！藤澤：なんで何も言ってくれないの（笑）。若井：頑張ろうぜ。大森：じゃあ頑張ろうぜ！藤澤：頑張りましょうね！ 楽しみにしていてください！大森：みんなに会えるの楽しみだ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info