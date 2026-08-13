Netflixシリーズ『SとX』で精神科医兼セックスセラピストの霜鳥壱人役を演じる中島健人が、作品や役と向き合う中で考えたことを語った。

  • 中島健人

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中島健人が『SとX』の脚本を読んで思ったこと

Netflixシリーズ『SとX』(8月20日より世界独占配信)の配信記念マスコミ取材会が都内で行われ、中島健人と新木優子が登壇した。

精神科医兼セックスセラピストの霜鳥壱人役を演じる中島は、脚本を読んだ感想を「僕自身、脚本を見て思っていることだし、自分自身も一人の人間として、セックスって、その人の人生そのものを表すものだというふうに解釈をしていて。自分の愛し方であったり、誰かの愛し方であったり、いろんなものが『SとX』の脚本にはちゃんと含まれていて、かつ、それを霜鳥壱人として一人ひとりと会話をしていって、答えを導くというよりも、その答えを導くプロセスっていうのが、セックスセラピストとして美しいところなんだなというふうに感じました」と回顧。

また、中島は「セックスセラピストって聞き馴染みがないんですよね。僕自身、(ドラマが)配信されるまでに、いろんな方にセックスセラピストとは? というものを説明する日々を過ごしているんですけど」と自身の体感を明かしながら、役作りに関して「セラピストというものは対話が大事で、そこに来るクライアントの方に対して、セックスという言葉のフィルターの中にある本音をどう汲み取っていくかが大切だと思っていて。霜鳥壱人を演じる上で、聞くことをかなり意識していました」と振り返る。

続けて、「実際、僕自身も誰かの話を聞く機会が結構あるんですね。その中でも、答えを導く、断定が欲しいというよりもむしろ……セックスというものに対して、悩むことは別に特別じゃないというか、ある種カジュアルにしていきたいというふうに、脚本を読んで僕自信も思っていた」といい、「セリフではあるんですけど、ちゃんとその相手の目を見て、でもじっと見るんではなく、とにかく話を聞いて、柔和な空間を作るということをすごく意識しました」と明かした。

最後に、中島は「性に対する悩みって、世界共通のテーマだなと思っています。僕自身も俳優として、この作品に真正面からしっかりと向き合いました。非常にセンシティブな内容なのかなというふうに思うんですけれども、僕というフィルターを通して、性に対する悩みが少しでもカジュアルになって、ちょっと話しやすくなればいいなと思います。刺激的なタイトルなんですけど、中身は本当に優しいドラマなので、セックスという非常にプライベートなその先に自分自身の愛し方だったり、誰かの愛し方だったり、そういうものをこの作品を通じて、皆さんにお伝えできたらなと思っています」と、メッセージを送っていた。

Netflixシリーズ『SとX』ストーリー

人知れず性に悩むクライアントに、優しく語りかけるひとりの男性。彼は精神科医兼セックスセラピストの霜鳥壱人(中島健人)。真面目で穏やかな人柄は周囲には理解されているが、セックスセラピストへの世間からの偏見はいまだ根強い。

ある日、中学時代の初恋の相手であり、現在TVキャスターとなった市之瀬佑美(新木優子)に再会した霜鳥。互いに惹かれ合うものを感じながらも、霜鳥にもまた恋愛やセックスに踏み出せないある深刻な理由があった――。

中島健人、セックスセラピストの霜鳥壱人役を演じる上で意識したこととは　Netflixシリーズ『SとX』配信記念マスコミ取材会
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