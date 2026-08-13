整形した元STU48メンバーがアイドル時代のつらい心境を告白「自分は…」　『愛のハイエナ season6』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season6』#5が11日に配信された。

元STU48メンバーのみゆが整形に至った過去を告白

番組では、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」がスタート。「整形総額約600万円」だという元STU48メンバーで、現在はインフルエンサーとして活動するみゆをはじめ、4人の女性が6人の男性メンバーと初対面を果たした。

男性メンバーが気になる女性を2ショットに誘う場面では、みゆが整形に至った過去を打ち明ける。「アイドルになる前はクラスで3番目くらいにかわいいと思ってた」と語るみゆだが、「いざグループに入ったら周りにかわいい子ばっかりで。握手会で他の子には列が並ぶのに、私は1人のファンがずっとぐるぐる回ってくれていた」「私がブスだから人気ないんだって思っちゃって……」と、アイドル時代の深い挫折を告白。

「アイドルに入ると気持ちがズタズタにされるというか、人気がなかったら『自分はお金を払ってもらう価値もない』って思っちゃう」と、当時のつらい心境を明かした。

【編集部MEMO】

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。