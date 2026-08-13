ざわちん、整形で「頬に糸リフト」をした感想は…

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season6』#5が11日に配信された。

ざわちん「頬に糸リフトをしました」

番組では、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」がスタート。「整形総額約600万円」だという元STU48メンバーで、現在はインフルエンサーとして活動するみゆをはじめ、4人の女性が6人の男性メンバーと初対面を果たした。

VTRを見届けたスタジオでは、タレントのざわちんと、岸明日香が登場。美容整形の話題になると、ざわちんは「1週間前にしたばっかり」「頬に糸リフトをしました」と明かし、ビフォーアフター写真を公開。「(8月で)34歳になるので少しでも若返らせようと思って」「糸を入れて(頬を)引き上げるんです」と赤裸々に語った。

また、森田哲矢(さらば青春の光)が「整形はこれが初めてじゃないってことですか?」と質問。これにざわちんが「ヒアルロン酸とかはちょいちょいあったんですけど」と答えると、森田も「どこからを整形にするかってことか」と納得。続いて、屋敷裕政(ニューヨーク)が「糸は初めてですか?」と確認しながら、「やっぱりすごいって思いました?」と聞くと、「初です。全然違いますね」と話していた。

【編集部MEMO】

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。