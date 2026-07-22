スシローは7月21日、夏休みに向けた期間限定メニューの販売を発表した。7月22日より全国のスシロー店舗で、「大切りサーモン」と「大切りうなぎ」を110円～で販売する。

今回登場する商品は、店内で大きく切りつけた「大切りサーモン」と、スシロー特製蒲焼だれでじっくり焼き上げた「大切りうなぎ」。そのほか、土用の丑の日にもおすすめのうなぎ商品や、ガーリック系寿司、サイドメニュー、新作スイーツなども展開する。

「大切りサーモン」「大切りうなぎ」が110円～で登場

「大切りサーモン」(110円〜)は、ほどよく脂がのったサーモンを店内で大きく切りつけた一品。

大切りサーモン 110円〜

「大切りうなぎ」(110円〜)は、スシロー特製蒲焼だれでじっくり焼き、ふっくら香ばしく仕上げた商品となる。

大切りうなぎ 110円〜

土用の丑の日にもおすすめのうなぎ商品が登場

土用の丑の日にも楽しめる商品として、「創作うなぎづくし4種盛り」(720円～)と「うな玉巻」(120円～)を販売する。

創作うなぎづくし4種盛り 720円～

うな玉巻 120円～

ガーリックやマヨを使った夏向け寿司を販売

夏にぴったりなガツンとした味わいの商品として、「ガーリックオニオンマヨ3貫盛り」(260円～)と「合鴨オニオンガーリックペッパー」(140円～)が登場する。

ガーリックオニオンマヨ3貫盛り 260円～

合鴨オニオンガーリックペッパー 140円～

ピリ辛おろしやチリソースを使った商品も展開

さっぱりとした味わいの商品として、「炙り豚しゃぶ 七味おろしポン酢」(200円～)を販売する。

炙り豚しゃぶ 七味おろしポン酢 200円～

また、甘辛いチリソースを使った「帆立の天ぷらにぎり チリソース」(360円～)や、「茶碗蒸し エビチリのせ」(350円～)も登場する。

帆立の天ぷらにぎり チリソース 360円～

茶碗蒸し エビチリのせ 350円～

「いろから」監修の唐揚げや新作パフェも登場

サイドメニューでは、神奈川県にある「いろから」監修の「かつお出汁香る唐揚げ」(390円～)を販売する。

「いろから」監修 かつお出汁香る唐揚げ 390円～

さらに、SUSHIRO Cafeから新作スイーツ「パリパリチョコのコーヒーゼリーパフェ」(330円～)も登場する。

パリパリチョコのコーヒーゼリーパフェ 330円～

販売期間は商品により異なり、各商品は販売予定数が完売次第終了となる。店舗によって価格が異なる場合がある。販売開始以降の各店舗の販売状況・価格は、スシロー公式アプリ・ホームページで確認できる。