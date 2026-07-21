【2026年7月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のフルーツを使用した夏らしい商品が目白押しです!

2026年7月の新商品5品まとめ(7月21日～7月27日)

「パインもこ」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 北海道、関東、新潟県、山梨県、富山県、静岡県、中国、四国、九州

夏に食べたくなる爽やかな味わいのパインもこ。パイン果肉入りのソースとパインクリームを合わせ、甘酸っぱさが楽しめるスイーツです。

「まぜまぜスイーツ 黒蜜きな粉 わらびもち入り」(429円)

「まぜまぜスイーツ 黒蜜きな粉 わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ストローで混ぜてとろけるきな粉ミルクと、ぷるぷる食感の黒糖わらび餅を楽しめる新感覚和スイーツです。

「7プレミアム まるでマスカットオブアレキサンドリア」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズのマスカットオブアレキサンドリア味のアイスバーです。

「7プレミアム スフレパンケーキ ホイップ&カスタード」(464円)

「7プレミアム スフレパンケーキ ホイップ&カスタード」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわりしっとりとしたスフレパンケーキに、ホイップクリームとカスタードクリームをサンドしました。

「7プレミアム 焼きチーズスフレ レモンレアチーズ 4個入」(300円)

「7プレミアム 焼きチーズスフレ レモンレアチーズ 4個入」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふわっと食感のスフレ生地とくちどけなめらかなレモンレアチーズクリームが楽しめるスイーツ4個入です。

まとめ

パイン果肉入りのソースとパインクリームを注入した「パインもこ」や、爽やかなレモン風味を感じる「7プレミアム 焼きチーズスフレ レモンレアチーズ 4個入」は、定番スイーツの味わいの中に夏らしさを感じる商品。

マスカット果汁を72％も使用した「7プレミアム まるでマスカットオブアレキサンドリア」は、まるで冷凍マスカットを食べているかのようなジューシーな味わいを楽しめます。

そのほか、粉ミルクと黒糖わらび餅をまぜて一緒に楽しめる「まぜまぜスイーツ 黒蜜きな粉 わらびもち入り」や、スフレパンケーキで2種類のクリームをサンドした「7プレミアム スフレパンケーキ ホイップ&カスタード」など、新感覚スイーツもラインナップしているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用