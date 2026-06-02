あきんどスシローは6月3日より、全国のスシローにて「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」を開催することを発表した。6月に創業月を迎えることから、利用者に年に一度の大きな感謝を込めて実施されるイベントだという。また、おすしとともにお得に楽しめるよう、6月3日〜23日の期間中に対象のソフトドリンクを半額で提供するとのことだ。

「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」のこだわり

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生したとのことだ。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきたという。「すしに真っすぐ!」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、利用者にうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでいくとしている。

今回のイベントでは、今年一番の感謝の気持ちを込めて、うまいすしを腹一杯食べられるような商品を多数用意したとのことだ。目玉商品の「いくら包み」はねっとりとしたいくらの旨みを包みでダイレクトに味わえる一品で、感謝の特別価格として110円〜で登場するという。

いくら包み 110円〜

また、鮪にこだわるスシローが店内で解凍し丁寧に1枚1枚切りつけるひと手間をかけた「特ネタ中とろ」を、お値段そのままで通常の約2倍サイズにした「特ネタ倍とろ」(180円〜)も提供されるとのことだ。

特ネタ倍とろ 180円〜

さらに、幅広い世代に愛される定番のサラダ軍艦である「コーン軍艦」(120円〜)、「かに風サラダ軍艦」(120円〜)、「ツナサラダ軍艦」(120円〜)もお値段そのままで倍盛りにして提供するという。

コーン軍艦 120円〜

かに風サラダ軍艦 120円〜

ツナサラダ軍艦 120円〜

そのほか、高級魚として知られる天然キンキとのどぐろを一皿で食べ比べができる「天然キンキとのどぐろ盛り合わせ」(280円〜)や、店内で巻いた「スシロー海鮮巻き重ね(夏）」(180円〜)、さっぱりピリ辛で楽しめる「グリルチキン 七味おろしポン酢」(170円〜)も、これからの暑い季節に合わせて登場するとのことだ。

天然キンキとのどぐろ盛り合わせ 280円〜

グリルチキン 七味おろしポン酢 170円〜

上記商品は、店舗によって価格が異なる場合があるとのことだ。お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外となる。また、「スシロー秋葉原中央通り店」ではお持ち帰りを実施していないという。販売開始以降、各店舗の販売状況や価格はアプリおよびホームページで確認できるという。

期間限定で対象のソフトドリンクが半額に

対象のソフトドリンクが半額

暑くなるこれからの季節にぴったりなソフトドリンクも、一部が6月3日〜23日の期間中に半額で用意されるという。対象となるドリンクは、ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、ウーロン茶、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダとなっているとのことだ。