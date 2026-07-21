【2026年7月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、夏野菜を使用した冷製パスタやコブサラダのようなサンドイッチなど、夏にぴったりな商品がラインナップしています。

2026年7月の新商品5品まとめ(7月21日〜7月27日)

「冷製パスタ 夏野菜と生ハムのトマトソース」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

1/2日分の野菜が摂れる冷製パスタ。4種類の夏野菜とトマトソースで仕立てました。

「町中華のあんだく特製天津飯」(529円)

価格 : 529円

販売地域 : 東京都

たっぷりの餡とふんわりとした玉子で食べ進みのよい天津飯です。

「香る旨みつゆ 冷かけ鶏塩だしそうめん」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

鶏塩つゆで、さっぱりといただく冷かけそうめんです。蒸し鶏、トマト、ゆで卵、水菜、サニーレタス、玉ねぎ、紫玉ねぎを彩りよく盛り付けました。

「アボカドサンド」(486円)

価格 : 486円

販売地域 : 関東

アボカド、ハム、トマト、リーフを挟み、相性の良いコブソースを盛りつけた食べ進みの良いサイドイッチです。

※7月22日以降順次発売

「北海道産チーズのじゃがバターグラタン」(518円)

価格 : 518円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

ホワイトソースに、じゃがいも、バターで和えたコーンを盛り付け、3種類のチーズ(ゴーダ，チェダー，パルメザン)をかけて焼き上げました。

※7月22日以降順次発売

まとめ

夏野菜とトマトソースの相性が抜群な「冷製パスタ 夏野菜と生ハムのトマトソース」や、鶏塩つゆでさっぱり楽しめる「香る旨みつゆ 冷かけ鶏塩だしそうめん」は、食欲が落ちがちな夏でも食べ進みのいい一品。

コブサラダの具材をパンで挟んだ「アボカドサンド」は、コクとほどよいスパイシーな味わいが楽しめます。

そのほか、あんをたっぷりかけた「町中華のあんだく特製天津飯」やじゃがバターの濃厚な味わいを堪能できる「北海道産チーズのじゃがバターグラタン」など、食べ応えのある商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用