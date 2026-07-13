スシローは、札幌テレビ「どさんこWEEKEND」と初コラボした限定メニュー3品を、7月8日から北海道内の店舗で販売する。北海道産天然サクラマスを使用し、北海道の郷土料理「ちゃんちゃん焼」をアレンジした商品などを展開する。今回登場する3商品は、番組レポーターの上杉周大さんが考案し、スシローの商品開発担当者が商品化したという。

北海道産天然サクラマスを使用した限定メニュー

「漬けサクラマス ちゃんちゃん焼風にぎり」(200円～)は、北海道昆布醤油で漬けた北海道産天然サクラマスに、店内仕込みのみそだれとバターをのせて炙り、ねぎを添えた一品。北海道の郷土料理「ちゃんちゃん焼」をスシロー流にアレンジした。

漬けサクラマス ちゃんちゃん焼風にぎり

漬けサクラマスにアボカドと玉ねぎを合わせた「漬けサクラマスアボカド 特製マヨ仕立て」(200円～)は、粒マスタード入りの特製マヨソースとブラックペッパーをトッピング。ピリ辛な味わいに仕上げた創作すしとなる。

漬けサクラマスアボカド 特製マヨ仕立て

「漬けサクラマスのカリフォルニアロール」(280円～)は、漬けサクラマスに大葉とアボカドを合わせたロールで、天かすをまぶして食感を加え、卵黄醤油と数の子バラコで彩りを添えた。

漬けサクラマスのカリフォルニアロール

また、7月10日12時～14時には、スシロー札幌山の手店で上杉周大さんによる来店イベントを開催。店内放送やコラボ商品の紹介を行うという。