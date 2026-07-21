【7月21日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年7月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

7月21日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「どらもっち バニラ」(257円)

  • 「どらもっち バニラ」(257円)

    「どらもっち バニラ」(257円)

価格 : 257円
エネルギー : 227kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のどらもっちシリーズから、風味豊かなバニラ味が登場。もちっとした独特の食感が特徴の薄皮生地に、口どけの良いバニラクリームと濃厚なバニラペーストを贅沢に2層仕立てで閉じ込めています。バニラの甘い香りが口いっぱいに広がる、至福の和洋折衷スイーツです。

「ドバイチョコ風サンド」(322円)

  • 「ドバイチョコ風サンド」(322円)

    「ドバイチョコ風サンド」(322円)

価格 : 322円
エネルギー : 184kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

話題のドバイチョコをイメージした「ドバイチョコ風サンド」が登場です。風味豊かなピスタチオペーストと、ザクザクとした食感がクセになるカダイフを、チョコレートでコーティングしたモチモチ食感の生地でサンド。異なる食感のコントラストが楽しい一品になります。

「もち食感ロール(北海道産生クリーム入り)」(354円)

  • 「もち食感ロール(北海道産生クリーム入り)」(354円)

    「もち食感ロール(北海道産生クリーム入り)」(354円)

価格 : 354円
エネルギー : 506kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番人気の「もち食感ロール」に、北海道産生クリームを使用した新作が登場です。しっとりもちもちとした食感のロールケーキ生地で、ミルクのコクと豊かな風味が広がるホイップクリームをたっぷりと巻き上げた商品です。

「マンゴーパフェ」(340円)

  • 「マンゴーパフェ」(340円)

    「マンゴーパフェ」(340円)

価格 : 340円
エネルギー : 294kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

夏のフルーツを存分に味わえる「マンゴーパフェ」が登場。なめらかなマンゴープリンをベースに、涼しげなクラッシュゼリー、濃厚なマンゴーソース、ふんわりとしたマンゴームースを贅沢に重ねた多層仕立てになっています。

「とろける白いミルクチーズケーキ 2個」(448円)

  • 「とろける白いミルクチーズケーキ 2個」(448円)

    「とろける白いミルクチーズケーキ 2個」(448円)

価格 : 448円
エネルギー : 288kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

雪のように真っ白な見た目が可愛らしい「とろける白いミルクチーズケーキ」が登場。コクのあるベイクドチーズケーキを土台に、口どけの良いなめらかなミルクムースと、ふんわりとしたホイップクリームを重ねた贅沢な3層仕立てです。2個入りなので、誰かとシェアしたり、分けて楽しんだりできるのも嬉しいポイント。

まとめ

7月21日以降に購入できる新商品は、「どらもっち バニラ」や「ドバイチョコ風サンド」、「とろける白いミルクチーズケーキ 2個」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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