7月も後半に差し掛かります。今年は7月23日が大暑(たいしょ)となり、名実とともに本格的な夏の到来です。一年で最も暑さが極まるこの時期、夏バテなどしないように元気に乗り切っていきましょう。

2026年7月の新商品5選まとめ(7月21日〜7月27日)

ファミリーマート2026年7月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。カレーモントレーフランス、冷製とんこつラーメン、冷たいトマトソースの生パスタ、汁なしカップ麺、レトルトのバターチキンカレーなど有名店監修の、個性豊かな新メニューが登場しています。

「カレーモントレーフランス（ピザーラ監修）」(198円)

価格 : 198円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「ピザーラ」監修の惣菜パン。「ピザーラのカレーモントレー」の味わいをイメージした、カレー風味のポテトフィリングを包み、チーズクリームをトッピングして焼き上げました。

［ファミリーマート限定］

「SUSURU TV. 濃厚とんこつ豚無双冷製濃厚無双ラーメン」(660円)

価格 : 660円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

人気YouTubeチャンネル「SUSURU TV.」監修の一杯。粘度のある濃厚で豚の旨みがしっかり感じられる冷製スープと弾力のあるちぢれ麺が特徴です。トッピングの“背脂ジュレ”がスープの旨みを引き立たせます。

「鎌倉パスタ監修 冷たい生パスタトマトバジル」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※地区により麺の仕様が異なります。

「鎌倉パスタ」監修の冷たい生パスタ。もちっと感のある生パスタに合わせた、スッキリとしたトマトソースが特徴です。具材はカットトマト、チーズ、パセリを使用しています。なお、地区により麺の仕様が異なります。

「すず鬼監修 スタミナ醤油まぜそば」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修商品。「スタ満ソバ」に次ぐ同店人気メニューの汁なしカップ麺です。のふりかけの唐辛子とにんにくの強さがアップした、ニンニク濃厚醤油ダレとマヨネーズの濃厚な味わいが特徴です。

「CURRY UP監修 バターチキンカレー」(398円)

「CURRY UP監修 バターチキンカレー」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

オリジナルスパイスを配合した無添加カレーで有名な東京発のカレーショップ「CURRY UP」監修のレトルトカレー。クリームやバターのコクにカシューナッツの甘みが特長のバターチキンカレーです。トマトの酸味とコリアンダー・クミン等の香辛料で風味良く仕上げています。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

7月21日発売の新商品は、「ピザーラのカレーモントレー」の味わいをイメージした惣菜パン「カレーモントレーフランス（ピザーラ監修）」、“背脂ジュレ”がスープの旨みを引き立てる仕立ての「SUSURU TV. 濃厚とんこつ豚無双冷製濃厚無双ラーメン」、もちっと感のある生パスタが味わえる「鎌倉パスタ監修 冷たい生パスタトマトバジル」がラインナップ。

さらに、のふりかけの唐辛子とにんにくの強さがインパクト大のカップ麺「すず鬼監修 スタミナ醤油まぜそば」、香辛料で風味良く仕上げた「CURRY UP監修 バターチキンカレー」など、有名専門店や人気のグルメ系インフルエンサー監修のアイテムが目白押しです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用