【7月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年7月の新商品5品まとめ(7月21日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年7月の新商品まとめ

    ローソン2026年7月の新商品まとめ

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これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」(346円)

  • 「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」(346円)

    「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」(346円)

価格 : 346円
エネルギー : 99kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

爽やかなレモンジュレとサーモンの相性が抜群な「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」が登場です。さっぱりとしたレモンの風味が食欲をそそり、暑い夏でもさっぱりと食べられるカルパッチョサラダに仕上がっています。

「ROLLサンド 海老たまごタルタル」(397円)

  • 「ROLLサンド 海老たまごタルタル」(397円)

    「ROLLサンド 海老たまごタルタル」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 284kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なりますとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソフトフランスパンに、海老とレモン風味のたまごタルタルを挟んだ「ROLLサンド 海老たまごタルタル」が登場。シャキシャキのレタスや玉ねぎスライスも合わさり、具だくさんで満足感のあるおしゃれなカフェ風ロールサンドになっています。

「蒸し鶏のサラダ」(289円)

  • 「蒸し鶏のサラダ」(289円)

    「蒸し鶏のサラダ」(289円)

価格 : 289円
エネルギー : 52kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとした蒸し鶏をメインにトッピングした、シンプルでヘルシーな「蒸し鶏のサラダ」が登場です。あっさりとした味わいで、どんなドレッシングやお弁当とも相性抜群。手軽に野菜とタンパク質を摂りたい時にぴったりな一品です。

「4種のひとくちサンドBOX」(430円)

  • 「4種のひとくちサンドBOX」(430円)

    「4種のひとくちサンドBOX」(430円)

価格 : 430円
エネルギー : 351kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たまごサラダ、ツナサラダ、ポテトサラダ、照焼チキンたまごという、4種の人気具材を一度に味わえる贅沢なBOXサンドが登場。一口サイズで食べやすく、さまざまな味を少しずつ楽しめるので、ランチタイムやピクニックにもおすすめ。

「お好み焼き 焼きそば入」(225円)

  • 「お好み焼き 焼きそば入」(225円)

    「お好み焼き 焼きそば入」(225円)

価格 : 225円
エネルギー : 370kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

暑い夏にぴったりな、ボリューム満点の「お好み焼き 焼きそば入」が登場です。ソースの香ばしい匂いが食欲をそそるお好み焼きに、食べ応えのある焼きそばがたっぷりと入っています。お腹も心も大満足間違いなしの、ガッツリメニューに仕上がっています。

まとめ

7月21日発売の新商品は、「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」や「ROLLサンド 海老たまごタルタル」、「4種のひとくちサンドBOX」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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