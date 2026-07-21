【7月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年7月の新商品5品まとめ(7月21日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年7月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」(346円)

価格 : 346円

エネルギー : 99kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

爽やかなレモンジュレとサーモンの相性が抜群な「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」が登場です。さっぱりとしたレモンの風味が食欲をそそり、暑い夏でもさっぱりと食べられるカルパッチョサラダに仕上がっています。

「ROLLサンド 海老たまごタルタル」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 284kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なりますとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソフトフランスパンに、海老とレモン風味のたまごタルタルを挟んだ「ROLLサンド 海老たまごタルタル」が登場。シャキシャキのレタスや玉ねぎスライスも合わさり、具だくさんで満足感のあるおしゃれなカフェ風ロールサンドになっています。

「蒸し鶏のサラダ」(289円)

価格 : 289円

エネルギー : 52kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとした蒸し鶏をメインにトッピングした、シンプルでヘルシーな「蒸し鶏のサラダ」が登場です。あっさりとした味わいで、どんなドレッシングやお弁当とも相性抜群。手軽に野菜とタンパク質を摂りたい時にぴったりな一品です。

「4種のひとくちサンドBOX」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 351kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たまごサラダ、ツナサラダ、ポテトサラダ、照焼チキンたまごという、4種の人気具材を一度に味わえる贅沢なBOXサンドが登場。一口サイズで食べやすく、さまざまな味を少しずつ楽しめるので、ランチタイムやピクニックにもおすすめ。

「お好み焼き 焼きそば入」(225円)

価格 : 225円

エネルギー : 370kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

暑い夏にぴったりな、ボリューム満点の「お好み焼き 焼きそば入」が登場です。ソースの香ばしい匂いが食欲をそそるお好み焼きに、食べ応えのある焼きそばがたっぷりと入っています。お腹も心も大満足間違いなしの、ガッツリメニューに仕上がっています。

まとめ

7月21日発売の新商品は、「レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ」や「ROLLサンド 海老たまごタルタル」、「4種のひとくちサンドBOX」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用