あきんどスシローは、6月に創業月を迎えることから、今年一番の感謝の気持ちを込めて「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」を6月15日より全国のスシローにて開催する。

感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾

「すしに真っすぐ!」40年以上のこだわりと感謝の特別お値打ちネタ

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた。「すしに真っすぐ!」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、美味しいおすしを届けるために、真面目に、愚直に、誠実に取り組んでいくとしている。

今回の「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」では、とろサーモンを食べごたえのあるジャンボサイズで味わえる「ジャンボとろサーモン」を、感謝の気持ちを込めて110円〜用意する。

ジャンボとろサーモン 110円〜

また、スシロー特製蒲焼きだれで焼き上げた「うなぎの蒲焼き」は、通常の約2倍サイズにした「倍切り!うなぎの蒲焼き」(180円～)として、お値段そのままで提供。

さらに、「かに風サラダ」・「コーン」・「ツナサラダ」と定番のサラダ軍艦を食べ比べできる「サラダ3貫盛り」(120円～)、定番の肉すしである「ハンバーグ」・「グリルチキン」・「牛塩カルビ」を食べ比べできる「肉のチーズマヨ炙り3貫盛り」(200円～)、アボカドと相性が抜群の「サーモン」・「えび」・「生ハム」を食べ比べできる「アボカドオニオンマヨ3貫盛り」(260円～)も登場する。

サラダ3貫盛り 120円～

肉のチーズマヨ炙り3貫盛り 200円～

アボカドオニオンマヨ3貫盛り 260円～

その他、貝好きにはたまらない「貝づくし5貫盛り」(680円～)や、店内で揚げる頭付きの特大えび天を使った「特大えび天巻 特製マヨソースがけ」(450円～)、「天然あかすえび包み」(120円～)といったおすしが登場する。

貝づくし5貫盛り 680円～

特大えび天巻 特製マヨソースがけ 450円～

天然あかすえび包み 120円～

そのほか、サイドメニューからは店内で揚げた「モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ」(300円～)や、"SUSHIRO Cafe"からの新作スイーツとして昭和レトロな雰囲気漂う「プリンアラモードパフェ」(380円～)も登場する。

モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ 300円～

プリンアラモードパフェ 380円～

なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外となる。販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できる。