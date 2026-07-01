あきんどスシローは、静岡の鮪問屋「八洲水産（やしますいさん）」とスシローがタッグを組み、厳選した様々な鮪をご堪能できる『年に一度の別格まぐろ祭』を、7月3日より全国のスシローにて開催する。

『年に一度の別格まぐろ祭』では、静岡の鮪問屋「八洲水産」とスシローがタッグを組み、こだわりの鮪を多数用意。「八洲水産」は、高級すし店にも鮪を卸しており、鮪業界では知らない人はいない鮪問屋だという。今回のフェアで特におすすめしたい一皿は、鮪の王様“本鮪”の赤身の旨みや香りを存分に堪能できる「厳選 天然本鮪赤身」とのこと。

また、こだわりの鮪をお得に食べてほしいという想いから「厳選 大切りびん長まぐろ」を税込110円～で用意した。やわらかな食感と旨みを楽しめるびん長まぐろを“大切り”にして提供する。

また、「八洲水産」が選び抜いた“天然本鮪”と“天然インド鮪”を大とろ・中とろ・赤身の部位ごとに食べ比べていただける「厳選 天然本鮪とインド鮪味比べ」も登場する。

そのほか、鮪の部位の中でも強い香りと旨みを味わえる中落ちを楽しめる「厳選 天然本鮪中落ち」や、本鮪の赤身とねぎとろ、有明海産の海苔を組合せた「厳選 天然本鮪赤身とねぎとろ手巻」に加えて、「厳選 天然本鮪大とろ」、「厳選 天然本鮪中とろ」なども登場。

さらに、天然めばち鮪の濃厚な赤身の香りと旨みを楽しめる「厳選 天然めばち鮪赤身」、「厳選 めばちねぎまぐろ軍艦」も提供する。

『年に一度の別格まぐろ祭』の期間は、全品“赤しゃり”にて提供する。また、鮪と相性抜群の「国産 本わさび」も用意したとのこと。

そのほか、7月15日から20日の期間に、高級魚として知られるのどぐろを楽しめる「天然のどぐろの炙り 2貫」が税込110円～で登場する。