講談社は『学習マンガ・理科 ウサウサ！ じつはホラーな生きものレポート』(まきいわ山)を2026年7月21日に刊行。本作はビブリオシリウスにて連載中の小学生向け学習マンガで、マンガアプリ『コミックDAYS』にて日別オリジナル作品閲覧数ランキング1位(2025年7月18日)を獲得した。

1巻の『学習マンガ・理科 ウサウサ！ 生きものレポート』は「令和8年度埼玉・夏休みすいせん図書」や「学校図書館協議会選定図書」に選ばれるなど、教育関係者からも高く評価されている、今注目の「学びに繋がる学習マンガ」となっている。

夏にぴったり！ホラーな生きものの生態が学べる一冊

■『学習マンガ・理科 ウサウサ！ じつはホラーな生きものレポート』

発売日：2026年7月21日

価格：1650円(税込)

第3巻は「ホラー」をテーマに、ミイラに住んだり、矢を刺し合ったり、母親の皮ふを食べたり、ふしぎで怖い生きものの生態を取り上げている。

恋矢を刺し合うコハクオナジマイマイ

母親の皮ふを食べるリングアシナシイモリの子ども

■はじめての一人読み読書にもぴったり！

漢字には全てルビがついていることはもちろんのこと、1ページあたりのコマも少なく、1話8ページで読み切りやすいのが特徴。また、「このマンガの読み方」ページがついているため、初めてマンガを読む子どもにもおすすめとなっている。

■日本の超一流研究者9名が子ども向けに本気で執筆したコラム！

マンガの後のコラムには超一流研究者陣9名が参加。マンガで爆笑し、コラムで深掘りすることで、学びにつながる。

・『ハダカデバネズミは命がけでトップをねらう』

山川真徳(九州大学医学研究院長寿幹細胞医学分野博士研究員)

・『コハクオナジマイマイは恋矢をさしあう』

木村一貴(東北大学東北アジア研究センター地域生態系研究分野・助教)

・『トウモロコシの毛と粒の数はおなじ？』

斎木健一(千葉県立中央博物館教育普及課主任上席研究員)

・『リングアシナシイモリの歯は100本！？』

加藤英明(静岡大学教育学部准教授)

・『カオジロガンは100ｍを飛びおりる』

・『クロオウチュウはモノマネでだます！』

上田恵介(立教大学名誉教授)

・『ヒメウォンバットは四角いウンチをする』

高野光太郎(サンシャインコースト大学博士研究員)

・『キンウワバトビコバチはミイラをつくる』

天竺桂弘子(東京農工大学農学研究院生物生産科学部門教授)

・『シノドンティス・ムルチプンクタータスのひがいほうこく？』

宮崎佑介(近畿大学農学部環境管理学科准教授）

・『クシフタフシアリとナガホアリアカシアのあまい関係』

丸山宗利(九州大学総合研究博物館准教授)

■巻末には自分で作れるウサウサおまもり付き！

巻末には、ウサウサおまもりがついており、ホラーなマンガを読んだ後に、かなえたいお願いを書いて、オリジナルのおまもりを作れる。

『学習マンガ・理科 ウサウサ！ 生きものレポート』の詳細は特設サイトにて。