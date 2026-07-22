講談社は『学習マンガ・理科 ウサウサ！ じつはホラーな生きものレポート』(まきいわ山)を2026年7月21日に刊行。本作はビブリオシリウスにて連載中の小学生向け学習マンガで、マンガアプリ『コミックDAYS』にて日別オリジナル作品閲覧数ランキング1位(2025年7月18日)を獲得した。
1巻の『学習マンガ・理科 ウサウサ！ 生きものレポート』は「令和8年度埼玉・夏休みすいせん図書」や「学校図書館協議会選定図書」に選ばれるなど、教育関係者からも高く評価されている、今注目の「学びに繋がる学習マンガ」となっている。
夏にぴったり！ホラーな生きものの生態が学べる一冊
■『学習マンガ・理科 ウサウサ！ じつはホラーな生きものレポート』
発売日：2026年7月21日
価格：1650円(税込)
第3巻は「ホラー」をテーマに、ミイラに住んだり、矢を刺し合ったり、母親の皮ふを食べたり、ふしぎで怖い生きものの生態を取り上げている。
■はじめての一人読み読書にもぴったり！
漢字には全てルビがついていることはもちろんのこと、1ページあたりのコマも少なく、1話8ページで読み切りやすいのが特徴。また、「このマンガの読み方」ページがついているため、初めてマンガを読む子どもにもおすすめとなっている。
■日本の超一流研究者9名が子ども向けに本気で執筆したコラム！
マンガの後のコラムには超一流研究者陣9名が参加。マンガで爆笑し、コラムで深掘りすることで、学びにつながる。
・『ハダカデバネズミは命がけでトップをねらう』
山川真徳(九州大学医学研究院長寿幹細胞医学分野博士研究員)
・『コハクオナジマイマイは恋矢をさしあう』
木村一貴(東北大学東北アジア研究センター地域生態系研究分野・助教)
・『トウモロコシの毛と粒の数はおなじ？』
斎木健一(千葉県立中央博物館教育普及課主任上席研究員)
・『リングアシナシイモリの歯は100本！？』
加藤英明(静岡大学教育学部准教授)
・『カオジロガンは100ｍを飛びおりる』
・『クロオウチュウはモノマネでだます！』
上田恵介(立教大学名誉教授)
・『ヒメウォンバットは四角いウンチをする』
高野光太郎(サンシャインコースト大学博士研究員)
・『キンウワバトビコバチはミイラをつくる』
天竺桂弘子(東京農工大学農学研究院生物生産科学部門教授)
・『シノドンティス・ムルチプンクタータスのひがいほうこく？』
宮崎佑介(近畿大学農学部環境管理学科准教授）
・『クシフタフシアリとナガホアリアカシアのあまい関係』
丸山宗利(九州大学総合研究博物館准教授)
■巻末には自分で作れるウサウサおまもり付き！
巻末には、ウサウサおまもりがついており、ホラーなマンガを読んだ後に、かなえたいお願いを書いて、オリジナルのおまもりを作れる。
『学習マンガ・理科 ウサウサ！ 生きものレポート』の詳細は特設サイトにて。