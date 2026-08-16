Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」の自社出版企画「サイコミ パブリッシング」において、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う企画「サイコミ パブリッシング NEXT」より3タイトルの紙書籍を2026年10月15日(木)に発売する。

また、「サイコミ パブリッシング」より、連載作品10タイトルの紙書籍を2026年10月30日(金)に発売。これら13タイトルは、発売に先立ち、各種取扱法人およびECサイトにて、2026年8月14日(金)より順次予約受付を開始している。

「サイコミ パブリッシング NEXT」3タイトルが10月15日(木)発売

『Forward!－フォワード!－』1～2巻

【作者】吉田雄太

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売日】2026年10月15日(木)

世界最強のサッカー選手が、男子高校生に憑依して無双！？まるで転生して生まれ変わったかのようなスーパープレイの連続に、日本人は誰も勝つことができない！

殻を破ってサッカーが上手くなろうとする男子高校生と、最強のストライカーによる、超常サッカーマンガ！

『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』9～12巻

【漫画】半二合 【原作】バンダイナムコエンターテインメント 【料理・酒監修】T.I.Planning

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売日】2026年10月15日(木)

元アナウンサーのアイドル・川島瑞樹が偶然見つけた居酒屋『しんでれら』で出逢ったのは──？

思わずほっこりするオトナなシンデレラストーリー！

『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』9～12巻

【漫画】廾之 【原作】バンダイナムコエンターテインメント

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売日】2026年10月15日(木)

『アイドルマスター シンデレラガールズ』に新たな輝きが紡がれる。

小さなアイドル達と小さな新人プロデューサーが贈る新しいシンデレラストーリー、開幕！！

■今後の「サイコミ パブリッシング NEXT」刊行スケジュール

≪11月13日(金)発売≫

・『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』13～16巻

・『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』13～16巻

・『スリースター』1～2巻

「サイコミ パブリッシング」10タイトルが10月30日(金)発売

『あの日から、答えはすべて君になった。』4巻

【作者】すめしお

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

これは恋人「ごっこ」。

この気持ちが「好き」という事なのか知りたいから、

付き合ってください。

俺には分からないから、

もし間違っていたら遠慮なく言ってください。

そうすれば……

舞台は水族館。

果たして恋人「ごっこ」は二人の関係に変化をもたらすのか。

『社畜ちゃんと生活改善系ショタ悪魔』4巻

【作者】夢鳥八重

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

「魔界に帰ることになった」

オトギやラーレ、ユキヒコらと海に遊びに行ったイノリとメギ。「このまま時間が止まればいいのに」とつい思ってしまうような幸せな時間だったが、直後のメギの帰省で「別れ」についても向き合わなければならないと悟るイノリ。

「ずっと一緒にいたい」「でもメギは悪魔として夢がある」その相反する悩みに、イノリの出した答えは──

献身的でかわいい悪魔と社畜ちゃんの物語、最終巻！

『ずれ恋日和』1巻

【作者】こやまかおり

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

大人2人、まるで中学生のような恋…！？

突然の経営難で勤務先を失い、先行きに困った独身アラサー・眞田ゆうきは、とある縁で年下イケメン・佐久間はじめのもとで住み込み家政婦として働くことに！！

思いがけない好条件に浮かれるゆうきだったが、雇い主と家政婦という関係をわきまえ、はじめとは一定の距離を保とうとする。

しかし実は、はじめはゆうきに一目ぼれしていて……！？

ずれた2人のすれ違う恋、開幕！！

『全員イケメンにしてやる！〜ロボオタ男子 改造計画〜』1巻

【作者】叶輝

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

「廃部になるか、モテ男子になるか選べ」

からくり研究部に所属する“美ゴリラ”こと希帆と、オタク男子三人衆の平和な(？)日々に非常事態が訪れる。見た目・行動全てがオタクすぎる事が原因で、1年後にイケメン化＋全国大会優勝できなければ廃部と告げられるのだった…！

とはいえ三人衆の整ったパーツに律義な一面…絶対に磨けば光る原石に違いない！

フィットネスの知識を駆使して、私があいつら全員をイケメンに変身させてやる！

『都市伝説が殺ってくる』7巻

【作者】米田旦人

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。

犬鳴を失った悲しみと怒りで我を忘れ、磁力の使い手ガウスを撃退したじょうたの前に、さらなる援軍を引き連れたレイが現れる。

今度こそ万事休すと思われたが、突然の稲妻が敵を直撃し、■(スミ)課のエース・篝が雷の神とともに降り立って──

「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第7巻！

『BAD ASS BUDDIES』4巻

【作者】すんしろう

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

今までベールに包まれていたテオの過去が明らかに…！

都市での暮らしや名前を捨て、生まれ変わりたいと単身リュンナンに来た幼きテオ。

襲われていたところを助けてくれたジジイに引き取られ、一緒に暮らすことに。

しかしリュンナンの刺激的で目まぐるしい日々に気持ちが追いつけず、生まれ変わるなんて無理だったとふさぎ込んでしまうテオにジジイは──

『ファミリー・ショー』7巻

【作者】松尾あき

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

「討論会やろーぜ ウチのチャンネルで」

正木父、出馬！？登録者数を伸ばすため、美言が目を付けたのは「選挙」。父を出馬させ、同じく新人候補の八雲誠泰を煽りに煽る。しかしその背後には元市議の父親という後ろ盾がいた。正木父VS八雲息子、正木娘VS八雲父──それぞれの思惑が交錯し、選挙戦は予測不能の展開へ。

さらにワイドショー出演で美言を嗅ぎまわる暴露系配信者まで現れ…？

売名・炎上・超上等な第7巻！

『ヤクザはサウナに入れますか？』5巻

【作画】奧村じーたろー 【原作】草下シンヤ/COMIC ROOM

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

洋介との面会を終え、念願のニュー極楽へ帰ってきたマコト。

しかしその前に現れたのは、ヤクザ時代の組長・大鈴大吾。

「俺は破門を認めていない」──組へ連れ戻そうとする組長に対し、マコトはカタギを貫く覚悟を告げるが…。

恩義か、決意か、5年越しのケジメの行方は！？

大好評の「ヤクザ×サウナ」漫画、待望の第5巻！

『ロストエンド』7巻

【原作】岡藤誠 【作画】春川やまめ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

生き返るまで、死ねない。

何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。

情報通の女・夏美の手引で“門”の先を牛耳る“煉獄街”に辿り着いた一行。

頂に進もうとする者を巧妙に絡め取り搾取するその支配網を掻い潜るべく、奴隷達に紛れて潜入を試みるが、煉獄街の警備も甘くはなく──

圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。

『私がわたしを売る理由』11巻

【作者】夏子久

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年10月30日(金)

「ずっと一緒にいて」リクと約束した日向。

しかし日向は売春仲間から、他の女性が客から金銭を受け取れなかった際にも、リクが自腹で立て替えていると聞かされる。

「なんでほかの女のためにそこまで…！！」

そのことで言い合いの末、リクはその場を去ってしまう。

空いた心の穴を埋めようと、日向は別の男とホテルへ向かおうとするも…

そこにはなぜかリクの姿があり──。

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