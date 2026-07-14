キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、ヴァルキリーコミックス『ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC』の新刊発売記念として、3巻分無料キャンペーンが開催されている。

■『ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC8』

漫画：しかげなぎ／原作：峰崎龍之介／キャラクター原案：馬克杯

発売日：2026年7月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

ダンジョンに迫るは、王国の精鋭たち──

因縁の闘いが幕を開ける！！

描き下ろし漫画3ページ収録！

パームの精鋭と聖女ノアをトラップで分断し各チーム個別で迎え撃つブラムたち。

そのパーティの一人であるレオクロフトはブラムの聖剣とそっくりな得物を携えていて…？

かつての勇者と、勇者に因縁を抱える者──

ダンジョン深部にて死闘の火蓋が切られる！

『ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC』概要

国を追われた元勇者がダンジョンに引きこもり!?

世界を救った勇者ブラムはとある事情で国から追われるハメになってしまう。

暗殺者から命を狙われる毎日に嫌気がさした元勇者は、かつて魔王の住処だったダンジョンに逃げ込む。

だがその地下迷宮はなぜか卑猥なトラップだらけになっていて……？

7月21日まで「キミコミ」にて3巻分無料公開中。

(C)Nagi Shikage (C)Ryunosuke Minesaki 2026／キルタイムコミュニケーション