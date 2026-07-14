めちゃコミックは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック」において、2026年7月14日(火)10：00より、『宇宙兄弟』の最終巻発売を記念した20％OFFクーポンキャンペーンを開催している。

『宇宙兄弟』は、小山宙哉による人気漫画作品。2007年より連載が開始され、宇宙飛行士を目指す兄・南波六太と弟・日々人の夢と挑戦を描いた物語として、多くのファンに支持されてきた。2026年7月22日(水)には最終巻となる46巻の発売が予定されており、長年愛されてきた物語がついに完結を迎える。

＜あらすじ＞

幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる。

本キャンペーンでは、『宇宙兄弟』の既刊45巻までに利用できる20％OFFクーポン45枚を配布。最終巻の発売を前に、物語のはじまりからクライマックス直前までをお得に楽しめる期間限定キャンペーンとなっている。

■キャンペーン概要

期間中、『宇宙兄弟』の既刊45巻までに使用できる20％OFFクーポン45枚を配布。最終巻発売を前に、南波六太・日々人兄弟の夢と挑戦の軌跡を、めちゃコミックでお得に楽しむことができる。

クーポン配布期間：2026年7月14日(火)10：00～2026年7月21日(火)9：59

※クーポンの使用期限は2026年7月21日(火)23：59まで。

キャンペーン対象作品：『宇宙兄弟』

(C)小山宙哉／講談社