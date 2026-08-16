『入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～』（作画：夏江ユウ、原作：武田愛子)の第13話が、「まんが王国」にて独占先行配信を開始。8月14日(金)～8月27日(木)の期間中は、無料＆割引で読むことができる。

■『入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～』あらすじ

結婚生活3年目──夫が初めて浮気をした。

仕事一筋で頑張ってきた弘美(ひろみ)は、夫の裏切りに言葉を失う。

そんなある日、心配してくれた親友・日菜子(ひなこ)から

「気分転換に旅行でもどう？」と誘われ、一緒に旅に出ることに。

ところが旅先で思いがけない“出来事”に巻き込まれ──目を覚ますと、

弘美は日菜子の身体に入れ替わっていた！

バリキャリ女子・弘美と専業主婦の親友・日菜子。

正反対のふたりが入れ替わったことで、

それぞれの“本音”と“秘密”が少しずつ明らかになっていく──！？

【第13話の見どころ】

本音をぶつけ合い、わだかまりが解けた弘美と日菜子。

ついに月守(つきもり)さんから"入れ替わりを元に戻す方法"を聞かされるが、その方法は失敗すれば命を落としかねない、一度きりの賭けだった。

まだ貴志への気持ちを整理できずにいる弘美は、思いもよらぬ貴志の決断に心を揺さぶられて──！？

『入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～』第13話は「まんが王国」にて独占先行配信中。