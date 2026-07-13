キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、ヴァルキリーコミックス『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』の5巻分無料キャンペーンを開催している。

■『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！19』

原作：林達永／作画：金光鉉

発売日：2026年7月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

最強従姉、襲来！

ラインフォルド家に生まれた強い魔力を持つ男性にだけ発現する呪い、「終末の加護」。アキラが纏う「黒い霧」が呪いの兆しだと主張するラインフォルド本家の面々を退けることはできるのか──！？

異世界召喚チートファンタジー第19巻！！

店舗特典一覧

『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』重版続々！大人気異世界冒険譚！！

漫画家として大成功を収めている神代彰は、血液ガンの発覚をきっかけに空虚な人間関係しか築けなかった自分の人生を後悔する。

金の無心しかしてこない母親への怒りをぶちまけた勢いで自損事故で死んでしまった彼を待っていたのは、自分で母親を選んで異世界転生するチャンスだった。

平凡で居場所のある人生を願った彰は、記憶をもったまま魔法商店の一人息子アキラとして転生。

剣術も魔法もダメダメだが家族に愛される理想の暮らしを送っていたのだが、あるとき「絵を描く」ことでいろいろなものを具現化できるチート能力に気がついてしまって……？

平凡を望むアキラが織りなす、居場所を守るための異世界冒険譚!!

今なら「キミコミ」で5巻分無料公開

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