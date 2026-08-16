「君は──…誰?」私を一途に愛してくれた婚約者は、事故に遭い、私の記憶だけを失くしてしまった。「ひとりで生きていかなきゃ」そう思っていた私の心を溶かしてくれたのは彼なのに…。不安でいっぱいのなか、彼の元カノや私の職場の同僚が私たちを引き離そうとする。それでも、彼はわずかな記憶の断片から、ふたりの時間を大事にしてくれて…。今度は私が愛を返す番。もう一度、思い出を作っていくの。たとえ誰に邪魔されたとしても──…。

小説投稿サイト「エブリスタ」作品のコミカライズで、DPNブックス「カフネ」発の漫画『婚約者が記憶喪失になりまして～私のことを忘れたはずの彼がなぜか溺愛してきます～』(作画・真青/原作・桜瀬亜夢/構成・風華弓弦より一部をご紹介します。

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5話(1)

次回、続きます。

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(C)真青・桜瀬亜夢・風華弓弦/DPNブックス