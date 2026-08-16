エブリスタは、小説投稿サイト「エブリスタ」発の作品について、2026年7月に小説・コミック5冊を刊行し、コミカライズ新連載7作品の配信を開始した。

7月の見どころ

1. コミックシーモアのデイリー総合ランキング1位獲得作を含む、コミカライズ7作品の新連載がスタート

2026年7月には、エブリスタ発小説7作品のコミカライズ連載がスタートした。

2026年7月31日(金)には、めちゃコミックにて『横濱大正嫁入り譚～疎まれた花嫁は、香りで孤独な御曹司の心を満たす～』『鬼神は贄の花嫁に心を奪われる～姉は可哀想な娘でわたしは幸せな娘～』の2作品が配信開始となった。

また、2026年7月10日(金)に配信開始された『お見合い相手はもじゃもじゃニート』は、配信開始直後から注目を集め、コミックシーモアデイリー総合ランキング1位を獲得した。

本作は、御曹司とのお見合いに期待していた主人公が、もじゃもじゃ頭の引きこもりニートと出会うところから始まる、笑いと胸キュンたっぷりのおかしな新婚生活ストーリーとなっている。

2026年7月27日(月)には、『またですか、森さん。～あざとい後輩女子に、略奪され続けています～』『人質生活を謳歌していた虐げられ王女は、美貌の公爵に愛を捧げられる』の2作品も配信開始となった。

2026年7月3日(金)には、めちゃコミックにて『王子の妊活指南役のはずが、カタブツ医官様に溺愛されています』『四季聖女家の〖五〗女は、冷徹な貴公子に融かされる』の2作品が配信開始となった。

2. 再会ラブ、大正ロマンスなど、恋愛ジャンルのコミック作品が充実

2026年7月は、再会ラブや大正ロマンスなど、関係性の変化やドラマチックな展開を楽しめるエブリスタ発コミック作品も刊行された。

2026年7月31日(金)発売の『熟成された彼の愛は甘くて重い(1)』は、過去に別れた初恋の相手と5年ぶりに再会するところから始まる、大人の再会ラブロマンス。

また、2026年7月22日(水)発売の『華に浪漫～夜伽のはずですが溺愛されています～〖合冊版〗(1)・(2)』は、虐げられてきた主人公と名家の御曹司の出会いを描く大正ロマンス作品となっている。

3. 人気シリーズの続刊や、ホラー短編シリーズの最新刊も登場

2026年7月27日(月)には、『嫌われ魔女と体が入れ替わったけれど、私は今日も元気に暮らしています!(5)』が刊行された。体が入れ替わった主人公が、周囲との関係を少しずつ変えていくファンタジー作品の最新巻となっている。

2026年7月20日(月)発売の『偽装結婚したライバルにどうやら10年前から愛されていたらしい(5)』は、ライバル同士の偽装結婚から始まる恋愛作品の続刊。

2026年7月17日(金)には、シリーズ創刊10年を迎えた「5分シリーズ」初のベストセレクション恐怖編『５分後に恐怖のラスト ホラーベストセレクション』が刊行された。

2026年7月刊行作品

『熟成された彼の愛は甘くて重い(1)』

【発売日】2026年7月31日(金)

【種別】コミック

【原作】美並ナナ

【漫画】莢乃りお

【発行】一迅社

『嫌われ魔女と体が入れ替わったけれど、私は今日も元気に暮らしています!(5)』

【発売日】2026年7月27日(月)

【種別】コミック

【原作】江本マシメサ

【作画】十悠

【発行】秋田書店

『華に浪漫～夜伽のはずですが溺愛されています～〖合冊版〗(1)・(2)』

【発売日】2026年7月22日(水)

【種別】コミック

【原作】夜桜ゆーり

【作画】ミナミカズキ

【構成】風華弓弦

【発行】DPNブックス

『偽装結婚したライバルにどうやら10年前から愛されていたらしい(5)』

【発売日】2026年7月20日(月)

【種別】コミック

【原作】ミーマ

【漫画】桃井すみれ

【発行】講談社

『5分後に恐怖のラスト ホラーベストセレクション』

【発売日】2026年7月17日(金)

【種別】小説

【編】エブリスタ

【発行】河出書房新社

2026年7月コミカライズ連載開始作品

『横濱大正嫁入り譚～疎まれた花嫁は、香りで孤独な御曹司の心を満たす～』

【原作】あすみねね

【作画】みやとみや

【構成】笹竹のこ

【配信開始日】2026年7月31日(金)

【出版社】めちゃコミックオリジナル

『鬼神は贄の花嫁に心を奪われる～姉は可哀想な娘でわたしは幸せな娘～』

【原作】じゅり

【ネーム】星井博文

【作画】みはなだ

【配信開始日】2026年7月31日(金)

【出版社】めちゃコミックオリジナル

『またですか、森さん。～あざとい後輩女子に、略奪され続けています～』

【原作】橘しづき

【作画】小紀田

【配信開始日】2026年7月27日(月)

【出版社】集英社

『人質生活を謳歌していた虐げられ王女は、美貌の公爵に愛を捧げられる』

【原作】美並ナナ

【漫画】白松

【配信開始日】2026年7月27日(月)

【出版社】秋田書店

『お見合い相手はもじゃもじゃニート』

【原作】梅澤夏子

【漫画】滝チヅエ

【配信開始日】2026年7月10日(金)

【出版社】コミックシーモア

『王子の妊活指南役のはずが、カタブツ医官様に溺愛されています』

【原作】山田ランチ

【漫画】いいじま凛

【配信開始日】2026年7月3日(金)

【出版社】めちゃコミックオリジナル

『四季聖女家の〖五〗女は、冷徹な貴公子に融かされる』

【原作】明治サブ

【作画】いちきなえ

【配信開始日】2026年7月3日(金)

【出版社】めちゃコミックオリジナル