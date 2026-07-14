フロンティアワークスは、イラストレーター、アニメーター、キャラクターデザイナー、漫画家のうるし原智志の最新イラスト集『うるし原智志 画集 -GLOSS & SHADOW-』を2026年9月28日(月)に発売する。

ゲーム『ラングリッサー』や、雑誌「月刊ヤングキング」に掲載されたオリジナルイラストなど、2015年以降に発表されたイラストをメインに130点以上を収録予定。さらに本誌用に描き下ろした新規ビジュアルも掲載され、コアファンから新規層まで幅広く訴求する。

さらに、1994年に発行されて現在プレミア化しているイラスト集『うるし原智志セルワークス』を復刻し、同日の2026年9月28日(月)に書店にて販売することも決定している。

また、『うるし原智志 画集 -GLOSS & SHADOW-』の発売と『うるし原智志セルワークス』の復刻発売を記念して、東京・渋谷、そして作者の生誕地・広島にて展示会の開催も決定。オリジナルグッズ販売ほか、サイン会の開催も予定されている。追加情報や最新案内は、フロンティアワークスのHPおよび展示会用のXにて随時公開される。

■『うるし原智志 画集 -GLOSS & SHADOW-』

定価：3,960円(本体価格3,600円＋税10％)

発売日：2026年9月28日(月)

判型：A4

発行：フロンティアワークス

■『うるし原智志セルワークス』

発売日：2026年9月28日(月)

定価：4,950円(本体価格4,500円＋税10％)

判型：A4

発行：フロンティアワークス

※1994年に発行されたものと収録内容は同じ。

(C)Hikaru Wakatsuki,Satoshi Urushihara

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