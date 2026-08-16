Mintoは、新作Webtoon『上司以上、恋人未満！？〜運命の相手はここにいました〜』を2026年8月14日(金)からめちゃコミックの提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」にて配信開始した。

本作は、イケメン新上司が実は幼少期の「ある約束」を胸に秘めた初恋の男の子だったという “上司以上、恋人未満”のじれったい至近距離から始まる、オフィスロマンス作品となっている。

＜あらすじ＞

椎名夏芽は、広告代理店で働くしごできバリキャリ女子。社内公認で結婚間近だった同期・種藤卓の最悪な社内浮気現場を目撃しまい、絶望のどん底に。そんな彼女に手を差し伸べたのは、直属のイケメン新上司・倉本健人だった。 仕事では完璧にフォローし、プライベートでは過保護なほどに甘く、傷ついた夏芽の心をまるごと包み込んでいく倉本。実は夏芽が忘れている、幼少期の「ある約束」を胸に秘めた初恋の男の子で──？“上司以上、恋人未満”のじれったい至近距離から始まる、ときめき度100%の大逆転オフィスロマンス！

【原作】川端樺

【作画・キャラクターデザイン】三井みちこ

【線画・着彩・仕上げ】PT VERTWO RUMAH KREASI

【プロデュース・ディレクション】大塚里美

【制作】Minto Studio

【著作】weavin

【配信プラットフォーム】めちゃコミック