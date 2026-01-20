JR石北本線調査・実証事業協議会は、JR北海道およびオホーツク管内の路線バス3社局と連携し、鉄道と路線バスが乗り放題となる電子チケット「北見・網走周遊フリーパス」「遠軽・北見・網走周遊フリーパス」を期間限定で販売すると発表した。

「北見・網走周遊フリーパス」「遠軽・北見・網走周遊フリーパス」は、石北本線の北見～網走間または遠軽～網走間を運行する快速・普通列車と、オホーツク管内2市9町を運行する北海道北見バス、北見市営バス、網走バスの路線バスが乗り放題となるフリーパス。冬季の観光周遊や地域内移動の利便性向上を目的とした実証事業として販売される。

2日乗車券と3日乗車券を設定し、「北見・網走周遊フリーパス」の2日券は大人3,000円・こども1,500円、3日券は大人4,000円・こども2,000円、「遠軽・北見・網走周遊フリーパス」の2日券は大人5,000円・こども2,500円、3日券は大人6,000円・こども3,000円となる。

利用期間は2月23日まで。2日券の販売は2月22日まで、3日券の販売は2月21日までだが、期間中でも販売予定枚数に達し次第、販売を終了する。ウェルネットが運営するポータルサイト「OkhoNavi(オホナビ)」などのネット販売のみとされ、JR各駅およひバス会社等の窓口で販売は行わない。有効期間は電子チケット上で「利用開始」ボタンを押した時点から起算し、乗車時は画面提示とQRコードを用いて利用する。