アイドルグループ「CUTIE STREET」が8月4日、もふもふの猫になって一番くじに初登場。KAWAIIマスコットフィギュアや、好きなメンバーの音声が選べるアラームクロックなど全ラインナップが公開され、ファンの間で話題になっています!
今回の一番くじは、大人気アイドルグループ「CUTIE STREET」のビジュアルボードやアクスタ、マスコットフィギュア、チャームなどに加え、メンバーに起こしてもらえるアラームクロックなど、全8等級+ラストワン賞が登場します。
1回700円で、ローソン、ミニストップ、書店、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。全ビジュアルが公開されると、SNSでは「フィギュアめちゃかわ」「ラストワンめっちゃええやんけ」「どれも可愛すぎる」「8月4日の争奪戦、全力で挑みます!」「やるしかない!」と話題に。8月4日から、「CUTIE STREET」の一番くじを手にする戦いなのです!
気になるラインナップはこちら。
【A賞】ビジュアルボードセット
メンバーの撮りおろし写真がデザインされたビジュアルボード( B3)と、全メンバーのフォト(約8.5cm、8枚セット)のセット。
【B賞】 深夜にカロリーぶちこみどんぶり
深夜にカロリーをぶちこめるどんぶり(約15cm)。内側には、メンバー直筆デザインを使用した絵柄が。完食後に出てくるメッセージにも注目です!
【C賞】マスコットフィギュア
メンバーカラーの衣装が華やかに映えてかわいいマスコットフィギュア(約4.5cm)。全8種ランダム。E賞のフィギュアケースに入れても。
【D賞】アクリルスタンド
メンバーの撮りおろし写真がデザインされたアクスタ。サイズは約11cmで、全8種ランダム。
【E賞】ファンライト型フィギュアケース
「CUTIE STREET OFFICIAL FAN LIGHT」をイメージした形状のフィギュアケース。中のパーツを外して、C賞のマスコットフィギュアを入れて飾っても。サイズは約9cm。
【F賞】刺繡クリップ
メンバーのイラストの顔がデザインされた刺繍クリップ(約7.5cm、選べる全8種)。
【G賞】推したい名!ラバーチャーム
メンバーの名前とイラストの顔がデザインされたラバーチャーム(約7.5cm、全8種ランダム)。「きゅーすとのうた」のおなじみのフレーズにも注目!
【H賞】コレクションステッカー
メンバーの撮りおろし写真がデザインされたステッカーで、メンバーサインが金色の箔押しでプリントされているデザインと、ホロ加工のキラキラしたデザインの2枚1セット。全9種ランダム。
【ラストワン賞】キュン4させちゃう!アラームクロック
好きなメンバーの音声を選んで流せるアラームクロック(約20cm)。各メンバー、約7～9秒の新規録りおろし音声が収録されています。どんな音声かはお楽しみに!
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の「ビジュアルボードセット」とD賞の「アクリルスタンド」の全種セットが登場。キャンペーン期間は11月末日までとなっており、当選数は30個。
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╭──✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧──╮— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) July 13, 2026
一番くじ 𝐂𝐔𝐓𝐈𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐄𝐓
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📅8月4日より順次発売予定… pic.twitter.com/LqE7UWYFK2