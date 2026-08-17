バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週8月第4週に発売するアイテムをご紹介します。今週は現在映画公開中の『TOY STORY5』や『ブルーロック』のアイテムも登場。

TOY STORY5 めじるしアクセサリー

TOY STORY5 めじるしアクセサリー

「TOY STORY5 めじるしアクセサリー」は、新作映画公開で話題沸騰の『TOY STORY5』のめじるしアクセサリー。映画で初登場したリリーパッドとスマーティー・パンツも登場。初回発売後、複数回の出荷を予定している。価格は300円、全5種。

ラインナップは、ジェシー、ブルズアイ、フォーキー、リリーパッド、スマーティー・パンツ。

カラフルピーチ めじるしアクセサリー2

カラフルピーチ めじるしアクセサリー2

「カラフルピーチ めじるしアクセサリー2」は、カラフルピーチのめじるしアクセサリー2弾。約4cmのかわいいサイズ。価格は300円、全11種。

ラインナップは、じゃぱぱ、のあ、たっつん、ゆあんくん、シヴァ、どぬく、うり、えと、ヒロ、なおきり、もふ。

MONYO FRIENDS めじるしアクセサリー

MONYO FRIENDS めじるしアクセサリー

「MONYO FRIENDS めじるしアクセサリー」は、「モニョチタポミチ」が描くMONYO FRIENDSのめじるしアクセサリー。価格は300円、全6種。

ラインナップは、ピースピース、てくてくガール、ぎょうざちゃんの帽子、ぷりぷりポーズ、ぎょうざちゃん（ピース）、ぎょうざちゃん（あるく）。

パーフェクトピギー めじるしアクセサリー

パーフェクトピギー めじるしアクセサリー

「パーフェクトピギー めじるしアクセサリー」は、ちょっとだけONとOFFのギャップが激しい女の子「パーフェクトピギー」とその仲間たちのめじるしアクセサリー。価格は300円、全6種。

ラインナップは、ピギーちゃん（ON）、ピギーちゃん（OFF）、べアーくん、リリーちゃん、ガウくん、ミアちゃん。

FLAVORS めじるしアクセサリー2

FLAVORS めじるしアクセサリー2

「FLAVORS めじるしアクセサリー2」は、世界中で大人気のソフビフィギュアシリーズ「FLAVORS」のめじるしアクセサリー第2弾。価格は300円、全6種。

ラインナップは、ストロベリーショートケーキ、チョコレートショートケーキ、トロピカルカーニバル、ストロベリーカーニバル、デリシャスチーズバーガー、デリシャステリヤキバーガー。

ぜんまいざむらい めじるしアクセサリー2

ぜんまいざむらい めじるしアクセサリー2

「ぜんまいざむらい めじるしアクセサリー2」は、「ぜんまいざむらい」のめじるしアクセサリー2弾。「だんご剣」は七色にグレードアップし、「ぼたんちゃん」「まっちゃ」もラインナップ。価格は300円、全6種。

ラインナップは、ぜんまいざむらい、ずきんちゃん、ぼたんちゃん、必笑七色だんご剣、だんごやおばば、まっちゃ。

バレエモチーフ めじるしアクセサリー2

バレエモチーフ めじるしアクセサリー2

「バレエモチーフ めじるしアクセサリー2」は、バレエモチーフめじるしアクセサリー第2弾。水色やホワイトの爽やかでかわいらしいトゥシューズやチュチュドレスがラインナップに揃う。価格は200円、全6種。

ラインナップは、チュチュドレス（ライトブルー）、トゥシューズ（ライトブルー）、チュチュドレス（ホワイト）、トゥシューズ（ライトピンク）、ハート、ウィング。

ブルーロック めじるしアクセサリー ＃ハッシュタグつけるver.

ブルーロック めじるしアクセサリー ＃ハッシュタグつけるver.

「ブルーロック めじるしアクセサリー ＃ハッシュタグつけるver.」は、現在実写映画が公開中の『ブルーロック』より、ハッシュタグとキャラクター、そして名セリフがあしらわれためじるしアクセサリー。裏面には絵心甚八のイラストとセリフが入った両面仕様のデザインだ。価格は300円、全10種。

ラインナップは、潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、蟻生 十兵衛、千切 豹馬、御影 玲王、馬狼 照英、氷織 羊、帝襟 アンリ。